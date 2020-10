Med podjetji v Sloveniji iščejo zgodbe navdiha v času koronavirusa

Kako v teh, tudi za gospodarstvo težkih časih, delovati podjetno, kljubovati negotovosti, razvijati nove produkte, zaposlovati in hkrati pomagati pri spopadu s krizo v lokalnem okolju? Odgovore in družbeno odgovorna podjetja, ki to poosebljajo, iščejo v klubu slovenskih podjetnikov, kjer med podjetji po vsej Sloveniji iščejo covid zgodbe navdiha. Da ni vse slabo, dokazuje že lepo število prijav. Med njimi je zlata gazela Lotrič Meroslovje, ki je ob uspešnem krmarjenja med krizo razvila prototip ventilatorja in vzpostavila laboratorij za testiranje in certificiranje mask.