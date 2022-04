Med prazniki mirovanje medbančnih plačil, borza zaprta

Kot so sporočili iz Združenja bank Slovenije, bo plačilni promet v polnem obsegu znova stekel v torek. Takrat se bo v skladu z borznim urnikom znova trgovalo tudi na Ljubljanski borzi. Medtem pa izvrševanje takojšnjih plačil tudi med prazniki poteka nemoteno. To velja tudi za storitev Flik, ki omogoča pošiljanje denarja med bančnimi računi fizičnih oseb, odprtimi pri bankah in hranilnicah v Sloveniji.