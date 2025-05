Medletna inflacija v območju evra aprila ostala pri 2,2 odstotka

V državah z evrom so se aprila najbolj podražile storitve, in sicer za 3,9 odstotka. Hrana, alkohol in tobačni izdelki so bili v povprečju tri odstotke dražji kot aprila lani, neenergetske industrijske dobrine pa za 0,6 odstotka. Energenti so se za 3,5 odstotka pocenili.

Osnovna inflacija, pri kateri se ne upošteva cen energije, hrane, alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov, se je aprila zvišala za 0,2 odstotne točke na 2,7 odstotka.