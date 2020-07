Mednarodni obrtni sejem odpovedan: 'To obvestilo pišemo s strtim srcem'

Kot so sporočili iz Celjskega sejma, so največjo poslovno-sejemsko prireditev v državi, ki bi bila letos 53. po vrsti, zaradi nepremostljivih ovir, povezanih s koronavirusom, po posvetovanju s pristojnimi institucijami primorani odpovedati."To obvestilo pišemo s strtim srcem, a hkratnim zavedanjem, da je v dani situaciji to edina smiselna odločitev," so zapisali.

"Po najboljših močeh smo naše delovanje ohranjali nespremenjeno do zadnjega, a trenutna epidemiološka slika enostavno ne dopušča, da 53. MOS izvedemo v skladu z najboljšim izplenom za vse–razstavljavce, obiskovalce in vse ostale akterje, ki sodelujejo pri organizaciji Mosa," so navedli in dodali, da želijo vsem nuditi optimalne pogoje, kar pa trenutno ni izvedljivo.

"V prvi vrsti smo odločitev sprejeli zaradi zagotavljanja zdravstvene varnosti, pa tudi zaradi želje, da MOS ohrani kakovostno identiteto, ki omogoča razstavljavcem uspešno promocijo širši javnosti," so navedli.

Verjamejo, da bodo lahko prireditev izvedli prihodnje leto. "V mislih že načrtujemo popolno izvedbo Mosa in drugih sejemskih dogodkov v letu 2021, za katere smo prepričani, da bodo lahko ponovno zaživeli v vsej svoji mogočnosti,"so dodali.

Družba Celjski sejem je morala zaradi koronavirusa odpovedati že več sejmov in bo leto sklenila z občutnim upadom prihodkov, je nedavno za STA dejal izvršni direktor Robert Otorepec. Če bi jim MOS uspelo izvesti vsaj v okrnjeni obliki, bi bili prihodki letos okoli 1,5 milijona evrov, ob odpovedanem Mosu pa bodo nižji od milijona evrov. Lani so prihodki znašali 4,4 milijona evrov.