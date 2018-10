Mercator 10 centrov prodal Supernovi

S pogodbo bo Supernova prevzela trgovske centre Ajdovščina, Celje, Jesenice, Koper I, Kranj Primskovo, Kranj Savski otok, Ljubljana Šiška, Postojna, Novo mesto in Slovenj Gradec. S pogodbo si je Mercator zagotovil najemno pogodbo za dobo 15 let z možnostjo podaljšanja najemne pogodbe za nadaljnjih 15 let pod enakimi pogoji. Novi lastnik trgovskih centrov se je s pogodbo tudi zavezal, da bo vlagal v obnovo centrov.

"Današnji podpis pogodbe predstavlja konkreten temelj za uspešno doseganje ključnih ciljev, ki so pred skupino Mercator. S podpisom pogodbe smo pravzaprav postavili dobre temelje tudi za nov investicijski ciklus predvsem nov distribucijsko-logistični center v Ljubljani, ki ga Mercator potrebuje zaradi zniževanja stroškov logistike in tudi za poenostavljanje in hitrejše posodabljanje delovnih procesov. Bistveno znižanje stroškov pa seveda pomeni najboljšo podlago za nagrajevanje truda in znanja, ki ga vsi v Mercatorju vlagamo v uspešno prihodnost Mercatorja,"je poudaril Tomislav Čizmić, predsednik uprave skupine Mercator.

Frank Albert, lastnik Skupine Supernova, je o pomenu dogovora poudaril: "Sporazum temelji na pošteni vrednosti in prispeva k dolgoročnemu sodelovanju. Dogovor bo zagotovil vodilno mesto na slovenskem trgu tako Supernovi kot Mercatorju, saj Supernova širi svoj portfelj priznanih nakupovalnih središč v slovenskih večjih mestih, medtem ko se Mercator osredotoča na svojo osnovno dejavnost trgovca z izdelki dnevne rabe. Veselimo se nadaljnjega partnerskega sodelovanja."

Projekt monetizacije se je začel s prodajo trgovskega centra v Beogradu konec preteklega leta. V začetku letošnjega leta je Mercator razpisal mednarodni natečaj, na katerega je povabil mednarodne investitorje in sklade, katerih osnovna dejavnost je upravljanje z nepremičninami. V projekt je bilo vključenih 17 centrov v Sloveniji, na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini.

Po prodaji centrov v Sloveniji in zaključeni drugi fazi monetizacije bo Mercator nadaljeval s tretjo fazo, ki bo vključevala prodajo centrov v drugih dveh državah.