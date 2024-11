Mercator zapira prodajalne M Tehnike

Mercator namerava do konca leta zapreti še preostale trgovine Mercator Tehnike oziroma M Tehnike, so sporočili iz podjetja. Odločitev so sprejeli na podlagi trendov na trgu, pojasnjujejo, saj se vse več nakupov opravlja prek spletnih platform, prav tako so imeli v mislih potrebna vlaganja v poslovne prostore in razmere na trgu dela.

"Odločitev je v skladu s strateško usmeritvijo, da se Mercator v prihodnje osredotoči na osnovne dejavnosti Poslovnega sistema Mercator. V izrazito konkurenčnem okolju, predvsem v trgovini z živili, je prav usmerjanje vseh procesov v osnovne dejavnosti izrazito pomembno in pomeni temelj nadaljnjega uspešnega razvoja podjetja z 75-letno tradicijo," so še dodali.

Kupcem ob tem zagotavljajo, da bo asortima ključnih programov, ki so že do sedaj predstavljali večino poslovanja Mercator Tehnike, še vedno na voljo v večjih trgovinah Mercatorja. Kot poroča siol.net, gre predvsem za belo tehniko, gospodinjske aparate in zabavno elektroniko, medtem ko se s prodajo gradbenega materiala, pohištva in drugega blaga tehničnih trgovin ne bodo več ukvarjali.

Potem ko so letos že zaprli deset trgovin Mercator Tehnike, jih ostaja še 23. Zaposlenih imajo 439 oseb, 412 v maloprodaji in 27 v režiji. "Mercator bo poskrbel, da nihče od sodelavk in sodelavcev Mercator Tehnike ne bi izgubil delovnega mesta, vsem bo ponujeno novo delovno mesto. Vse aktivnosti pa v Mercatorju, kot vedno, usklajujejo tudi s socialnimi partnerji," so zagotovili.

Poslovne prostore M Tehnike nameravajo prodati oziroma oddati v najem.

Mercator, ki je v lasti hrvaške skupine Fortenova, je lansko leto sklenil s 47,8 milijona evrov izgube. V javnosti odmeva njegov spor z Modiano oziroma njenim lastnikom, podjetjem Montecristo SL, završala pa je tudi novica, da je odstopil od nakupa podjetja Engrotuš.