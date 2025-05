Mercator zapira več deset manjših trgovin po državi

Kot so pojasnili v Mercatorju, zapirajo manjše enote, nekatere so tudi v neposredni bližini drugih Mercatorjevih trgovin. Medtem ko za del enot predvidevajo, da bodo prešle v franšiže, bodo nekatere enote zaprli, nepremičnine bodo na voljo za najem ali za prodajo. Doslej so že zaprli 20 trgovin, do jeseni jih bodo skupaj zaprli 43.

Lokacij zavoljo konkurence še ne povedo, prav tako želijo najprej o zapiranju trgovin obvestiti tam zaposlene. Dodajajo pa, da pri zapiranju maloprodajnih enot merijo poslovno učinkovitost in vsako maloprodajno enoto analizirajo po prihodkih in stroških, ob čemer upoštevajo tudi razmere na trgu dela, navaja današnji Večer.