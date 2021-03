Odpravljena še ena ovira za prenos Mercatorja pod Fortenovo

Kot so v sporočilu zapisali v Fortenovi, so z odločitvijo srbskega varuha konkurence v celoti izpolnili regulativne predpogoje za pridobitev soglasja za namero koncentracije Mercatorja od pristojnih nacionalnih regulativnih organov za varstvo konkurence na vseh ozemljih, kjer je to bilo potrebno – v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni gori in Severni Makedoniji. Hkrati je z odobritvijo koncentracije s strani Evropske komisije ta predpogoj izpolnjen tudi na celotnem ozemlju EU.

"S to odločitvijo je odpravljena še ena formalna ovira za prenos Mercatorja v Fortenova grupo. Pričakujemo, da se bo to zgodilo konec marca 2021. Prenos delnic iz Agrokorja na Fortenova grupo nam bo omogočil konsolidacijo in nadaljnji razvoj naše regionalne maloprodajne mreže," je povedal glavni izvršni direktor Fortenova grupe Fabris Peruško.