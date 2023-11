Mercatorjeva Fortenova maha v slovo sankcioniranim ruskim solastnikom

Mercatorjev lastnik Fortenova se je lotil oblikovanja nove lastniške strukture, v kateri ne bi bilo več sankcioniranih ruskih bank Sberbank in VTB. Po njihovih besedah sankcionirano rusko solastništvo bistveno omejuje njihovo poslovanje in nadaljnji razvoj, zaradi česar je dolgoročno in vzdržno refinanciranje praktično nemogoče. Obstoječi delničarji, za katere ne veljajo sankcije zaradi ruske agresije na Ukrajino, bi imeli tri možnosti: ohraniti trenutni delež, delež povečati z dodatnim odkupom deleža ali izstopiti iz lastništva. Če bo dogovor sklenjen, pa bodo končno poplačani tudi dobavitelji nekdanjega Agrokorja.

Največji nesankcionirani lastnik hrvaške Fortenova grupe, družba Open Pass, je pripravljen oblikovati novo lastniško strukturo Fortenove brez sankcioniranih ruskih bank Sberbank in VTB. Obstoječi nesankcionirani delničarji bi imeli tri možnosti: ohraniti trenutni delež, delež povečati z dodatnim odkupom deleža ali izstopiti iz lastništva. Kot so danes sporočili iz Fortenove, je nizozemski holding Fortenova Group TopCo, ki je krovni lastnik družbe Fortenova – v kateri so med drugim podjetja Konzum, Mercator, Zvijezda, Dijamant, Jamnica in PIK Vrbovec – z družbo Open Pass, ki je največji nesankcionirani delničar Fortenova grupe (oz. imetnik potrdil o lastništvu družbe Fortenova Group STAK), dosegel dogovor o oblikovanju nove lastniške strukture brez sankcioniranih solastnikov. To sta ruski banki Sberbank in VTB, ki imata 49,9-odstotni delež Fortenove.

icon-expand Skupina Fortenova pod svojim okriljem združuje številna podjetja FOTO: Shutterstock

Open Pass, ki je v lasti Pavla Vujnovca in ima po navedbah hrvaškega časnika Jutarnji List v Fortenovi 27-odstotni delež, predlaga prenos 100 odstotkov delnic, ki jih ima Fortenova Group TopCo v družbi Fortenova Group MidCo, na novoustanovljeno nizozemsko korporativno strukturo, ki bi jo sestavljala nizozemska fundacija Iter STAK Stichting in nizozemsko podjetje Iter BidCo, za nadomestilo v skupnem znesku do 660 milijonov evrov. Tri možnosti za obstoječe nesankcionirane delničarje Sedanji delničarji, za katere ne veljajo sankcije zaradi ruske agresije na Ukrajino, bodo lahko svoje lastništvo prenesli na novo podjetje BidCo, ga povečali z odkupom dodatnega deleža ali izstopili iz lastniške strukture. Sankcioniranim delničarjem bi bili pripadajoči zneski nakazani na poseben račun, do katerega bodo lahko dostopali, ko bodo sankcijski predpisi EU, ZDA in Združenega kraljestva to dovoljevali.

Po predlogu bi od 660 milijonov evrov 500 milijonov evrov kupci plačali ob sklenitvi posla, plačilo preostalih do 160 milijonov evrov pa bi bilo vezano na doseganje pogodbeno določenih finančnih ciljev Fortenova grupe. Med temi finančnimi cilji so predvsem sklepanje vzdržnega refinanciranja v letu 2024 pod boljšimi pogoji kot zdaj ter doseganje določenega razmerja med dolgom in dobičkom iz poslovanja, ki bi bil nižji od sedanjega.

Če bo Fortenova v prihodnjih treh letih uvrščena na organizirani trg ali bo opredmeteno premoženje družbe prodano, pogodba predvideva morebitna doplačila sedanjim delničarjem, ki ne bodo sodelovali v novi lastniški strukturi. Fortenova grupa je septembra podpisala pogodbo o izdaji obveznic v višini 1,2 milijarde evrov, s katero je kratkoročno refinancirala dolg družbe do konca novembra 2024, dosedanji upniki, skladi, ki jih upravlja ameriški HPS Investment Partners, pa bodo imeli še naprej zastavo na delnicah družbe MidCo. Soglasje k transakciji bodo zahtevali od delničarjev na skupščini, konec glasovanja je predviden 19. decembra letos. Da bi delničarji lahko sprejeli informirano odločitev, so v družbi Fortenova Group TopCo zanje pripravili podrobna gradiva, izvedli bodo tudi telekonferenčne pogovore. Konec transakcije, ki je predviden med prvim in drugim četrtletjem leta 2024, bo zahteval tudi odobritev pristojnih organov, tudi agencije za varstvo konkurence.

icon-expand Trgovska družba Mercator v stoodstotno last hrvaške skupine Fortenova prešla aprila lani. FOTO: Miro Majcen

"Kakšna bo nova lastniška struktura, bo odvisno od interesa sedanjih nesankcioniranih imetnikov potrdil o lastništvu za dodatne kapitalske naložbe. Da bi zagotovili varno razpoložljivost sredstev, potrebnih za sklenitev posla po dogovorjeni ceni, ne glede na stopnjo interesa delničarjev za dodatne naložbe, se je Open Pass zavezal, da po potrebi zagotovi izplačilo celotnega dogovorjenega zneska," so navedli v Fortenovi. Agrokorjevi dobavitelji bodo končno poplačani "Z začetkom vojne v Ukrajini smo se znašli, ne po naši krivdi, v razmerah, ko sankcionirano rusko solastništvo bistveno omejuje naše poslovanje in nadaljnji razvoj, zaradi česar je dolgoročno in vzdržno refinanciranje praktično nemogoče, to stanje pa se bo zdaj končno spremenilo v korist vseh naših zaposlenih, partnerjev, kupcev in širših skupnosti držav, v katerih delujemo," je dejal Fabris Peruško, glavni izvršni direktor in član upravnega odbora Fortenova grupe.

icon-expand Fabris Peruško predstavlja strategijo sodelovanja Fortenova grupe in Mercatorja s slovenskimi dobavitelji. FOTO: Bobo

Poudaril je, da ga posebej veseli, da bo uresničitev tega dogovora dobaviteljem nekdanjega Agrokorja, ki so večinoma tudi današnji partnerji Fortenova grupe, omogočila dokončno poplačilo dolga nizozemskega holdinga Fortenova Group TopCo v višini 82 milijonov evrov.