Mercatorjevi upravi in nadzornikom razrešnica delničarjev

Mercatorjevi delničarji so se na skupščini seznanili s poročilom o lanskem poslovanju družbe ter upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico. Ker družba Poslovni sistem Mercator lani ni ustvarila dobička, skupščina o njegovi delitvi ni odločala, bilančna izguba pa ostane nepokrita, so sporočili iz družbe.

Delničarjem je poslovanje družbe predstavil predsednik Mercatorjeve uprave Tomislav Čizmić, ob tem pa povzel pomembnejše poslovne dogodke, so po skupščini zapisali v trgovcu. Med drugim so izpostavili, da delničarji niso odločali o delitvi dobička družbe Poslovni sistem Mercator, saj je ta lani poslovala z izgubo. "Na izgubo Poslovnega sistema Mercator so v preteklem letu vplivale predvsem slabitve naložb, brez upoštevanja teh slabitev pa bi družba lani realizirala dobiček v višini 9,8 milijona evrov," so pojasnili v Mercatorju. Družba je lani ustvarila 1,2 milijarde evrov prihodkov iz prodaje, kar je 5,7 odstotka več kot leta 2018, pri čemer so v trgovini na drobno, ki predstavlja osnovno dejavnosti poslovanja, zabeležili 5,2-odstotna rast. Mercator je v začetku letošnjega leta sicer izboljšal poslovanje. Poslovni sistem Mercator je kot največja družba v skupini v prvem letošnjem četrtletju v primerjavi z enakim lanskim obdobjem beležil 10,3-odstotno rast prihodkov, ki so dosegli 305,91 milijona evrov. Čisti dobiček se je povečal za 36 odstotkov na 1,73 milijona evrov. Čizmić je konec maja ob objavi četrtletnih rezultatov izpostavil pomen pravočasnega odziva na spremenjene razmere.