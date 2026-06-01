Mercedes-Benz GLC: električna eleganca z dosegom do 715 km

Električni avtomobili danes niso več stvar prihodnosti. Postajajo del našega vsakdana, mestnih ulic, poslovnih poti in družinskih vikendov. A kljub hitremu razvoju trga ostaja še vedno zelo prisotno vprašanje: ali lahko električni avtomobil ponudi enak občutek prestiža, udobja in brezskrbnosti, kot smo ga bili vajeni pri najboljših klasičnih modelih? Pri znamki Mercedes-Benz so prepričani, da je odgovor pritrdilen. Novi električni GLC ni zasnovan kot tehnološki eksperiment ali futuristična demonstracija električne prihodnosti, temveč kot avtomobil, ki želi električno mobilnost približati ljudem na najbolj naraven način. Brez odrekanj, brez pretirane digitalne hladnosti in brez občutka, da se mora voznik prilagajati tehnologiji. Prav zato ga številni svetovni in evropski avtomobilski mediji opisujejo kot enega najpomembnejših modelov znamke Mercedes-Benz zadnjih let. Ne le zaradi električnega pogona, temveč zato, ker prinaša novo, bolj umirjeno in bolj človeško interpretacijo prestižne mobilnosti. Hkrati pa ostaja zvest vsemu, zaradi česar je Mercedes-Benz skozi desetletja postal sinonim za eleganco, varnost, udobje in zanesljivost.

Do 715 km dosega (WLTP), 800-voltna arhitektura z ultrahitrim polnjenjem do 330 kW, napredni zaslon MBUX Hyperscreen, inteligentna navigacija z Electric Intelligence ter prostorna in vsestranska kabina. Foto: Mercedes-Benz AG FOTO: Arhiv naročnika

Pri znamki Mercedes-Benz nadaljujejo filozofijo, ki temelji na ideji postopnega, premišljenega napredka. Ne gre za velike preobrate, temveč za izboljšave, ki jih voznik občuti v praksi: v večjem udobju, večji varnosti in bolj naravni uporabi tehnologije.

Do 715 km dosega (WLTP), 800-voltna arhitektura z ultrahitro polnitvijo do 330 kW, napredni zaslon MBUX Hyperscreen, inteligentna navigacija z Electric Intelligence ter prostorna in vsestranska kabina. FOTO: Arhiv naročnika

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Oblikovanje, ki ne kliče po pozornosti

Novi GLC na prvi pogled deluje samozavestno, a hkrati zelo umirjeno, in prav zato tako hitro pusti močan vtis. V času, ko številni električni SUV-ji stavijo na agresivne linije, futuristične detajle in skoraj konceptno estetiko, GLC ostaja zvest ideji brezčasne elegance, ki se izraža skozi ohranjene dimenzije športnega terenca in tekoče linije, ki ustvarjajo občutek prefinjenosti brez potrebe po dokazovanju. Posebna pozornost je bila namenjena tudi aerodinamiki – z mehkejšimi linijami in prečiščenimi površinami vzbuja avtomobil skoraj lebdeč občutek lahkotnosti, zaradi katerega kljub svoji prostornosti deluje elegantno, dinamično in zelo naravno samozavestno. Prav ta kombinacija elegance in umirjene samozavesti je tudi razlog, da številni mediji novi GLC opisujejo kot trenutno enega najbolj estetsko uravnoteženih električnih SUV-jev. Videz dodatno zaznamuje nova osvetljena maska, ki bo v prihodnjih letih postala eden ključnih vizualnih podpisov električnih modelov znamke Mercedes-Benz in hkrati simbol nove, izrazito prepoznavne avtomobilske identitete.

AIRMATIC z zračnim vzmetenjem – prefinjeno prilagajanje cesti, ki GLC-ju zagotavlja mirno, stabilno in zelo uglajeno vožnjo. Foto: Mercedes-Benz AG FOTO: Arhiv naročnika

Kabina, v kateri se tempo dneva upočasni

Če zunanjost deluje uglajeno, notranjost navduši še bolj. Novi GLC ni zasnovan le kot prostor za vožnjo, temveč kot ambient, v katerem se potnik preprosto dobro počuti. Pri zasnovi vozila je bilo namreč veliko pozornosti namenjene občutku bivanja v kabini, kjer se tehnologija in materiali prepletajo v izjemno vozniško izkušnjo. V središču izkušnje je novi zaslon MBUX Hyperscreen, največja digitalna steklena površina, ki jo je Mercedes-Benz doslej vgradil v serijski model. Skoraj meter širok zaslon elegantno povezuje voznikov in sovoznikov del ter ustvarja občutek tehnološke dovršenosti, ki pa nikoli ne deluje hladno. Vzdušje dopolnjuje ambientalna osvetlitev, ki se nežno razteza prek armaturne plošče, vratnih oblog in panoramske strehe SKY CONTROL, na kateri 162 osvetljenih zvezd ponoči ustvari skoraj magično atmosfero. Steklena streha s prilagodljivo prosojnostjo omogoča, da se notranjost v trenutku spremeni iz svetle in odprte v bolj intimno in umirjeno. Materiali sledijo isti filozofiji. Mehke površine, kovinski detajli, ambientalni učinki in natančna izdelava dajejo občutek sodobnega luksuza, ki ni več vezan le na klasično razkošje, ampak tudi na digitalno dovršenost in trajnostno naravnanost. Prvič je na voljo tudi notranjost, ki je izdelana iz certificiranih veganskih materialov in ki jo Mercedes-Benz ponuja kot prvi avtomobilski proizvajalec na svetu.

Zaslon MBUX Hyperscreen – digitalna kabina, ki intuitivno povezuje voznika in sopotnika v skupno izkušnjo. Foto: Mercedes-Benz AG FOTO: Arhiv naročnika

Tehnologija, ki ne želi prevladati nad človekom

Veliko sodobnih avtomobilov želi voznika navdušiti s količino tehnologije. Novi GLC pa tehnologijo uporablja nekoliko drugače, z željo, da bi bila čim bolj neopazna in intuitivna. Osrednji del vozila je novi operacijski sistem MB.OS, ki povezuje navigacijo, informativno-razvedrilni sistem, polnjenje, udobje in asistenčne sisteme v enotno digitalno izkušnjo. Sistem se uči navad voznika, si zapomni rutine in predlaga rešitve glede na vsakodnevne potrebe. Številni svetovni in evropski avtomobilski novinarji sistem opisujejo kot najbolj človeško delujočega asistenta, saj razume kontekst, dodatna vprašanja in realne situacije na poti. V praksi to pomeni sproščeno uporabniško izkušnjo, pri kateri tehnologija ne zahteva pozornosti, ampak jo vrača vozniku. Pomemben del izkušnje predstavljajo tudi napredni asistenčni sistemi, ki s pomočjo desetih kamer, petih radarjev in dvanajstih ultrazvočnih senzorjev ves čas spremljajo okolico vozila ter pomagajo pri manevriranju, menjavi voznih pasov in vožnji v gostem prometu.

Električna mobilnost brez občutka kompromisa

Novi GLC električno mobilnost približa tudi voznikom, ki so bili do zdaj nekoliko zadržani – predvsem zaradi dosega in občutka stalnega načrtovanja poti. Z do 715 kilometri dosega (WLTP) poskrbi, da daljša potovanja postanejo sproščena in naravno vključena v vsakdan, brez občutka omejitev ali dodatne organizacije. Kot poudarjajo prvi mednarodni testi, avtomobil ne zahteva spremembe navad, temveč se zelo naravno vklopi v obstoječi življenjski ritem, v katerem električna vožnja deluje preprosto, intuitivno in predvsem brez stresa.

Edinstvena, ikonična maska z 942 osvetljenimi točkami na novo opredeljuje podobo znamke. Foto: Mercedes-Benz AG FOTO: Arhiv naročnika

Izkušnjo dodatno nadgradi 800-voltna arhitektura, ki omogoča izjemno hitro polnjenje – v približno desetih minutah do okoli 300 kilometrov dodatnega dosega – zaradi česar postanek na polnilnici postane kratek, skoraj neopazen del poti, podoben običajnemu odmoru za kavo. Dolge razdalje tako ne zahtevajo več nenehnega prilagajanja urnika ali razmišljanja o naslednjem polnjenju, saj inteligentni navigacijski sistem Electric Intelligence v ozadju samodejno izračuna optimalne postanke glede na promet, pot, vreme in razpoložljivost polnilnic ter vozniku preprosto omogoča občutek lahkotne, neprekinjene vožnje.

Udobje, zaradi katerega pot postane del doživetja

Novi GLC prinaša udobje, ki ga ne opaziš takoj, ampak ga začneš ceniti z vsako prevoženo minuto. Mercedes-Benz je pri njem uporabil številne tehnologije iz višjih razredov, predvsem zračno vzmetenje AIRMATIC in krmiljenje zadnjih koles, kar se v praksi občuti zelo naravno: avto je v mestu presenetljivo okreten, na avtocesti pa umirjen in stabilen. Uporabniki in novinarji v prvih vožnjah posebej izpostavljajo občutek lahkotnosti, ki ga GLC ustvarja med vožnjo. Ne poskuša biti športen za vsako ceno, temveč daje prednost udobju in sproščenosti. Vožnja je tiha in mirna, neravnine skoraj izginejo, potniška kabina pa tudi pri višjih hitrostih ostaja izjemno izolirana od zunanjega sveta. Ta občutek dopolnjujejo ergonomični sedeži s certifikatom AGR in sistem ENERGIZING COMFORT, ki z nežno kombinacijo svetlobe, zvoka in masažnih programov kabino spremeni v prostor, ki vožnjo približa občutku wellness izkušnje. Prav ta celovit pristop k udobju je tisto, po čemer se novi GLC po mnenju številnih uporabnikov razlikuje od klasičnih SUV-jev.

GLC že vrsto let ostaja najbolje prodajan model znamke Mercedes-Benz in ena ključnih referenc v premium SUV-segmentu. Foto: Mercedes-Benz AG FOTO: Arhiv naročnika