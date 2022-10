Mervar z izračuni predstavil razloge za izklop Teša iz omrežja

Direktor sistemskega operaterja prenosnega električnega omrežja Eles Aleksander Mervar je v zapisu med drugim spomnil, da je 21. septembra letos po konferenci v Velenju za medije dejal, da pričakuje, da bo Teš ves čas remonta Nuklearne elektrarne Krško (Nek) deloval nemoteno, vendar pa je od takrat prišlo do spremembe okoliščin, ki jih je treba upoštevati.

Izpostavil je sabotažo dveh plinovodov Severni tok, ki so jo švedske oblasti zaznale 26. septembra in s čimer so možnosti dobav ruskega plina bistveno nižje. Druga se nanaša na padec terminskih (DayAhead in SPOT) cen na evropskih borzah, hkrati je omenil še stebrni udar 12. oktobra na enem izmed dveh odkopnih polj Premogovnika Velenje, zaradi česar se pričakuje nižji izkop lignita, kot je bil upoštevan v projekcijah od 1. novembra letos do 31. marca 2023.