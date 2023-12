Z vlakom iz Maribora v Ljubljano v manj kot 90 minutah že čez dve leti?

Generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, ki je dobil nov štiriletni mandat na čelu družbe, je v oddaji 24UR ZVEČER povedal, da bomo z vlakom od Maribora do Ljubljane v manj kot uri in pol lahko prispeli predvidoma po letu 2026.

"Težava je v tem, da so danes tiri prezasedeni, zlasti zaradi obnovitvenih del. Po letu 2026 bo Ljubljana sproščena, država pa bo do takrat naredila še nekaj investicij na ostalih regionalnih in glavnih progah, predvsem v smeri povečanja pretočnosti. Na nekaterih linijah se bo pretočnost povečala za 30 odstotkov, proti Primorski tudi do 50 odstotkov. Zaradi več prostora se bodo lahko uvajali direktni vlaki med Ljubljano in Mariborom, ki bodo imeli čas pod uro in 30 minut. Uvajati jih mislimo predvsem v jutranjih in popoldanskih konicah," je napovedal.

Kakšen pa je cilj glede potovanj iz Ljubljane do Kopra? Z izgradnjo drugega tira se bo slika bistveno spremenila, pravi Mes. "Danes je ta tir ves čas zaseden s tovornimi vlaki in je za potniške zelo malo prostora, predvsem pa je izjemno počasen – vlak od Kopra do Divače izgubi skoraj 40 minut. S tem tirom se bo čas potovanja skrajšal za dobre pol ure, kar pomeni, da bi lahko bil potovalni čas med Koprom in Ljubljano pod dve uri."