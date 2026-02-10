Delodajalce dušijo stroški dela, Mesec: Pozabljate na zaposlene

Vsi si želimo višjih plač, so se odzvali na Gospodarski zbornici Slovenije, obenem pa dodali, da do višjih plač ne moremo priti z ukazi in političnimi parolami. "Nobena resna in odgovorna vlada v tako kratkem času ne bi sprejela obveznega zimskega regresa in dviga minimalne plače," je ostra generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal, ki izpostavlja, da bi vlada morala imeti tudi izračune, kakšni bodo vplivi teh ukrepov za prihodnost, ne zgolj za jutri, temveč za obdobje več let.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec odgovarja, da je bila v času tega mandata zaposlenost visoka, po njegovih besedah so tudi gospodarski kazalniki višji od povprečja EU. "V Gospodarski zbornici pozabljate, kako v tem gospodarstvu živijo zaposleni."

Nahtigal ob tem izpostavlja, da stroški dela rastejo hitreje kot produktivnost. "Porabimo veliko več, kot ustvarimo," očita ministru. Strinja se, da je plača 1000 evrov, a po njenem mnenju dvig ne bi smel biti tako drastičen in naenkrat. Želi si, da bi v Sloveniji vzpostavili predvidljivo poslovno okolje. "Zaradi nepredvidljivega in nekonsistentnega dviga se podjetja selijo v tujino ali pa zmanjšajo število delovnih mest."

Mesec Gospodarski zbornici sicer očita, da pri obremenitvi delodajalcev navajajo netočne številke. "S tem strašite ljudi, kako se bodo zapirala delovna mesta," odgovarja Mesec, ki zagotavlja, da so minimalno plačo v zadnjih dveh letih uskladili zgolj z inflacijo. "V začetku leta smo se s socialnimi partnerji uskladili, da preverimo minimalne življenjske stroške in dvig je bil dogovorjen."

Na vprašanje, ali bo vztrajal pri svojem predlogu za enako število prostih dni vsako leto, če praznik pade na dela prost dan, bi bil potem prost naslednji dan, kljub temu da mu predsednik vlade Robert Golob in Gibanje Svoboda nasprotujeta, Mesec odgovarja, da je bila to pobuda poslanske skupine. "Namen je bil, da sprožimo razpravo."