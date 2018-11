Mesec: To ni prodaja, ampak kraja

To ni prodaja, to je kraja, je v prvem odzivu na prodajo delnic NLB ocenil koordinator Levice Luka Mesec . Nadzorni svet in uprava Slovenskega državnega holdinga (SDH) bi morala po njegovih besedah odstopiti, vlado s premierjem Marjanom Šarcem na čelu pa v Levici pozivajo, naj se sestane kot skupščina SDH in "to sramotno ceno zavrne".

V Levici so sicer zahtevali sklic nujne seje odbora DZ za finance, na kateri se želijo po njegovih besedah o tem pogovoriti s premierjem, ministrom za finance, SDH in poslanci. Seja s točko dnevnega reda "ustavitev izsiljene privatizacije NLB in Abanke" je sklicana za četrtek.

"Zdaj so to preusmerili na državni proračun, na katerem so še vse terjatve razlaščenih obvezničarjev in delničarjev. Mi pa bomo prodali to banko za manj kot tretjino vložka vanjo v dokapitalizaciji,"opozarja Mesec. Izkupiček tega po njegovih ocenah ne bo pozitiven, ampak več stomilijonski proračunski minus.

SAB: Izplen bi lahko bil boljši

Da bi lahko bil izplen od prodaje banke boljši, če bi se Cerarjeva vlada lotila svojega dela pravočasno in tako, kot bi se ga morala, pa menijo v koalicijski SAB.

"Želimo si, da je SDH banki našel dobre lastnike, ki bodo znali poskrbeti za rast in razvoj banke. Je pa s tem korakom tudi konec zgodbe, ko so posamezniki lahkoNLB izkoriščali za svoj ali strankarski bankomat. Na žalost so bili za večino Slovenk in Slovencev stroški z NLB višji od koristi, kljub temu ali pa ravno zato, ker je z NLB upravljala država,"so v odzivu zapisali v SAB.

NSi: K nizki ceni botrovala lanska prestavitev prodaje

"Cena je takšna, kot jo določa trg," pa je v odzivu dejal poslanec NSi Jernej Vrtovec. "Lanska prestavitev prodaje banke, ki je bila politična odločitev, je botrovala temu, da je cena tako nizka," je dodal.

Če bi banko prodali lani, bi dosegli znatno višjo ceno, je ocenil. "Zaradi političnih igric in preigravanj, kaj se politično bolj izplača, smo za NLB iztržili toliko manj." O politični odgovornosti za to, da je država glede na lani določen razpon cene sedaj dobila"veliko, veliko milijonov" manj, pa je po njegovem treba povprašati Cerarja, Dejana Židana in Karla Erjavca.

SNS: 'EU nas je nategnila'

"EU nas je nategnila, krivi pa so naši politiki, ki so dovolili, da nas EU tolče po dolgem in počez. Naši le bedasto gledajo in se smehljajo,"pa je informacijo o prodaji komentiral Zmago Jelinčič, prvak SNS.

"Treba bi bilo zamenjati vse, ki so krivi za propad NLB, jih zapreti do smrti in pobrati vse, kar so nagrabili sebi in svojemu krogu," je dejal in dodal, da s tem ne misli le na odgovorne v NLB, pač pa tudi na njihove sodelavce, prijatelje, sorodnike, politike in druge.