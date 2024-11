Michelin v zaprtje še dveh tovarn, Schaeffler bo odpustil 4700 zaposlenih

Iz Michelina so danes sporočili, da bodo do začetka leta 2026 zaprli obrata v krajih Cholet in Vannes, ki skupaj zaposlujeta več kot 1250 ljudi.

Zaprtje tovarn je po oceni podjetja postalo neizogibno zaradi konkurence iz Azije in vse slabše konkurenčnosti Evrope, predvsem na račun inflacije in visokih cen energije, je francoska skupina navedla v sporočilu za javnost.

Skupina Michelin je ob tem obljubila, da bo podprla obe regiji, v katerih bodo zaprli obrata, z ustvarjanjem tolikšnega števila delovnih mest, kot jih je bilo ukinjenih.

Ob tem so obljubili, da bodo pomagali prizadetim zaposlenim, vključno s ponudbo zaposlitve v drugih podjetjih znotraj skupine ali s predčasno upokojitvijo.

V obeh obratih bo do 13. novembra začasno ustavljena proizvodnja, da bodo vodstvi obratov in sindikati imeli čas za kolektivne in individualne pogovore z zaposlenimi.

Skupina Michelin trenutno v Franciji zaposluje skoraj 19.000 ljudi, od tega 9000 v proizvodnji v 15 obratih.

Michelin je leta 2020 že zaprl obrat v kraju La Roche-sur-Yon v zahodni Franciji, do leta 2025 pa se pripravlja na zaprtje še dveh obratov v Nemčiji.