Preobrat: odpuščenega Altmana zaposlil superambiciozni Microsoft

"Misija se nadaljuje," je Altman zapisal na družbenem omrežju X. Zadnja poteza je številne tehnološke poznavalce in podjetnike, med njimi tudi Elona Muska , skorajda prestrašila. Microsoft se je namreč zavezal, da bo za izgradnjo podatkovnih centrov v naslednjih letih porabil več kot 50 milijard dolarjev letno, kar je po mnenju mnogih korak proti splošni umetni inteligenci ali superinteligenci, torej stanju, kjer algoritmi v vseh pogledih prekašajo človeške kognitivne sposobnosti. Številni so se zato že odzvali na omrežju X z opozorili po odločnejši regulaciji umetne inteligence, saj jih utemeljeno skrbi, da bodo podjetja, kot Microsoft, v želji po večjih dobičkih ignorirala grožnjo, ki jo predstavlja superinteligenca.

Burno dogajanje med vikendom

Microsoft in drugi vlagatelji v OpenAI so upravni odbor sicer pozvali, naj razveljavi svojo odločitev, vendar ta kljub pritiskom vztraja, da je vzrok za Altmanov odhod neiskrenost in je zato ta odločitev edina pot za napredek misije OpenAI. "Preprosto povedano, Samovo vedenje in pomanjkanje preglednosti v njegovih odnosih z upravnim odborom sta spodkopala zmožnost odbora, da učinkovito nadzoruje podjetje," so zapisali. Medtem so pri OpenAI že zaposlili novega začasnega izvršnega direktorja Emmeta Sheara, znanega po ustanovitvi platforme za pretočne vsebine Twitch.

Microsoft je v OpenAI vložil več milijard dolarjev in tehnologijo tega podjetja vključil v svoje ponudbe, vključno z iskalnikom Bing. Google je hitro začel delati na svoji ponudbi umetne inteligence, vključno s klepetalnim robotom Bard. Altman je o umetni inteligenci pričal pred ameriškim kongresom in o tej tehnologiji govoril z voditelji držav, ker jih skrbi varnost nove tehnologije in morebitne zlorabe.

Altman velja za enega izmed osrednjih igralcev pri razvoju umetne inteligence, potem ko je OpenAI lani proizvedlo klepetalnega robota umetne inteligence ChatGPT. Za razliko od večine zagonskih podjetij iz Silicijeve doline, OpenAI ni bil strukturiran kot tipična korporacija z velikimi deli lastništva v rokah ustanoviteljev. Organiziran je bil kot del neprofitne organizacije, ki je bila ustanovljena leta 2015. Nadzorni svet nadzira neprofitno organizacijo, ki deluje kot skupno upravno telo za vse dejavnosti OpenAI. Mnogi ugibajo, da so se pogledi Sama Altmana in upravnega odbora prav tukaj začeli razhajati.