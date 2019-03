Milijarda evrov, 61.000 kristalov, vratolomni sprehod nad morjem in 'vsevedna' Zoe

Več kot dve leti so delavci v francoski ladjedelnici gradili skoraj 172.000 ton težko, dobrih 315 metrov dolgo in 67 metrov visoko potniško ladjo MSC Bellissima. "Lepotica" premore vse, kar potniki običajno pričakujejo od udobne, sodobne ladje za križarjenja, še posebej pa bo navdušila ljubitelje tehnologije, saj je prva, ki ima čisto posebnega člana posadke, ki nikoli ne počiva – umetno inteligenco Zoe.

Deževni in vetrovni britanski Southampton je bil pred dnevi kulisa za krst Bellissime, sicer sestre MSC-jeve ladje Meraviglia. Plavajoče zabavišče v pristanišče ni privabilo le tistih, ki smo se vkrcali na ladjo, ampak tudi številne domačine, ki so želeli fotografije impresivne ladje. Najbolj navdušeni fotografi so s seboj prinesli kar drone, da bi lahko v objektiv ujeli celotno Bellissimo. A če je bilo mogoče zunaj še slišati pritožbe čez "britansko vreme", so na ladji s tehnologijo poskrbeli za to, da lahko "vsak dan sije sonce". Vsaj tisto na 480 kvadratnih metrov velikem LED zaslonu, ki se razteza čez strop velike notranje promenade. Zaslon s projekcijami 24 ur na dan skrbi za vzdušje. Ob bolj abstraktih podobah se namreč na njem pojavljajo tudi podobe iz narave pa sončni zahod ali zvezdnato nebo. Pod vedno spreminjajočim se LED nebom najdete številne trgovine, kjer je mogoče najti vse – od oblačil do elektroskih naprav. Pa seveda kavarne, slaščičarne in restavracije. Skupaj je sicer na ladji 20 barov in 10 restavracij.

FOTO: 24ur.com

Glamur Bleščeča notranjost ladje, ki je ob našem obisku še dišala po sveži barvi, bo odlična kulisa za tiste, ki želijo svoje profile na družbenih omrežjih opremiti z glamuroznimi fotografijami. Tudi na Bellissimi namreč najdemo "tipično MSC-jevo" stopnišče – 96 stopnic, ki so jih okrasili v podjetju Swarovski in za to porabili 61.000 svojih značilnih kristalov. Šef družbe Pierfrancesco Vago je prepričan, da so stopnice"simbol sofisticiranosti MSC-jevih ladij". Vsekakor so odličen prepoznaven znak družbe, gneča za fotografiranje na njih je bila namreč vsak dan izjemno velika. In to ne le zaradi tega, ker je družba tokrat na krov povabila tudi veliko "influencerjev" družbenih omrežij. "Vedno vsi, ki pridejo na krov, želijo stopniščno fotografijo," pojasni članica več kot 1500-glave ekipe, ki na ladji skrbi za udobje več kot 5.600 potnikov, Bellissima pa je že četrta MSC-jeva ladja, ki je postala njeno delovno mesto. Klasična eleganca sreča umetno inteligenco

Iz osrednjega dela ladje se lahko odpravite na počitek v kabino. Na voljo je tako "kraljeva" verzija, kot navadnim smrtnikom dostopnejša kabina z balkonom ali oknom. Če bi nas na večini ladij najprej zanimalo, kako udobna je postelja ali kako kreativna je bila ekipa, ki je urejala prostor, pri izbiri materialov, barv in razporejanju pohištva, tokrat pogled najprej ujame škatlica z napisom Zoe. Vse odkar so leta 1900 zgradili prvo ladjo, namenjeno izključno luksuznemu križarjenju, ladjo, poimenovano Prinzessin Victoria Luise si je zamislil Albert Ballin, ladijske družbe tekmujejo v tem, čigava ladja bo največja, najsodobnejša, katera bo ponujala največ zabave. Trenutno smo, kot kaže, tudi sredi tekme, čigava bo najbolj zanimiva navdušencem nad tehnologijo. V škatli Zoe se skriva umetna inteligenca, ki naj bi poznala odgovore na vprašanja ladijskega potnika. Aktivirate jo tako, da enostavno izgovorite "ok, Zoe". In Zoe se aktivira približno tako kot se podobne naprave v filmih – prižge se lučka na vrhu škatlice in Zoe spregovori.

Zoe je najdražja članica posadke, priznavajo v družbi, čeprav natančnega zneska, ki so ga porabili za njen razvoj, ne želijo izdati. So pa menda za celotno ladjo odšteli okoli milijardo evrov, do leta 2027 pa nameravajo na valove postaviti še 13 ladij. Od leta 2017 pa do 2027 bo tako družba za investicije namenila skoraj 14 milijard evrov.

Če Zoe odgovora ne pozna, vam bo svetovala, da se obrnete na recepcijo. Kar se zaenkrat dogaja še precej pogosto. Vseeno je interakcija z Zoe zabavna in nekaj novega. "Zoe se še uči. Več kot se z njo pogovarjate, več zna," nam pojasni Achille Staiano iz MSC. Zoe trenutno govori sedem jezikov – angleško, špansko, nemško, italijansko, francosko, portugalsko, z njo lahko v svojem jeziku komunicirajo tudi gostje s Kitajske. Njeni snovalci pravijo, da zna odgovriti že na okoli 800 vprašanj, povezanih z dogajanjem na ladji. "Vsekakor je to za potnike nekaj novega. Gost se na križarjenju spopade v veliko količino informacij, lahko se zgodi, da na kaj pozabi. Zoe pa je na voljo ves čas, kar koli jo lahko vprašate tudi ob treh zjutraj," nadaljuje Staiano. Sicer pa brez skrbi, sama vas ob treh ponoči (ali ob kateri koli drugi uri) ne bo nagovorila. Zoe sicer ne boste mogli vzeti v roke in si jo ogledati. V sobi je trdno pritrjena. "Boste pa opazili, da morda ni na mestu, ki bi bilo glede na razporeditev v sobi, najbolj primerno. Locirana namreč ni tako, da je oblikovalsko najbolje, ampak glede na akustiko v posamezni sobi. In sicer tako, da se lahko z njo pogovarjate iz katerega koli kotička sobe pa vas bo slišala," še pojasni Staiano, ki je Zoe na uradni predstavitvi "prepričal", da zbranim pojasni, da "res ne ve, kdo je Pierfrancesco Vago (direktor), da pa je Staiano "krasen".

FOTO: 24ur.com

Lačni? Podobno kot za navdušence nad tehnologijo, je na ladji poskrbljeno za gurmane. Hrana je na voljo večji del dneva, zato lačni ne boste. Ob klasičnih dobrotah, ki vključujejo vse od sušija do zelenjavnih in mesnih jedi, Bellissima prinaša nekaj za navdušence nad španskimi okusi. Restavracija Hola Tapas, ki jo vodi kuhar z dvema Michelinovima zvezdicama Ramon Freixa namreč prinaša, kot trdi kuharski mojster, "resnični okus Španije", na krožnik pa pričara "mediteranski način življenja". Prav tako na krovu Bellissime kuha znan nemški kuhar Harald Wohlfart, ki skrbi za petične goste Yacht Cluba. Na svoj račun pa bodo prišli tudi ljubitelji slaščic. Večkrat nagrajeni, sicer pa eden najbolj znanih francoskih mojstrov slaščic, Jean Philippe Maury namreč na ladji pripravlja svoje sladke dobrote. Posebno doživetje pa je možnost, da si ustvarite svojo čokolado. Mojster je sicer precej časa razmišljal o tem ali sprejeti mamljivo ponudbo, da postane "ladijski čokoladni mojster". Vlaga je namreč velika sovražnica čokolade, zato je bilo potrebnega kar nekaj dela, da so s snovalci ladje ugotovili, kako urediti prostor tako, da bo bolj naklonjen tej slastni dobrini. Tobogani in himalajski most Ob bogato obloženih ladijskih mizah, je nevarnost, da se boste z dopusta vrnili s kakšnim dodatnim kilogramom, velika. Dobra novica pa je, da je na krovu na voljo dovolj možnosti za rekreacijo. Stereotipna prepričanja, da dopust na ladji pomeni, da boste lahko končno v miru brali knjigo, na kateri se že od lanskega božiča nabira prah, so namreč zmotna. Sodobne potniške ladje ponujajo skoraj neomejene možnosti zabave in rekreacije, kar pomeni, da boste tudi na dneve, ko bo na sporedu plovba, najbrž le malo počivali. Na Bellissimi so si omislili Arizona Aqua Park, kjer so med drugim postavili tudi tri tobogane, himalajski most je za željne adrenalina, ki se želijo sprehajati okoli 60 metrov nad morjem, na voljo je še steza za tek, velika telovadnica z različnimi napravami, igrišče za košarko, nogomet, pa več bazenov, bowling … Za sproščanje po napornem dnevu pa je na voljo velik sprostitveni center, kjer ponujajo vrsto različnih masaž. Prav tako se lahko gostje zabavajo z obiskom simulatorja formule ena. Za tiste, ki želijo preveriti ali je sreča na njihovi strani, je na voljo igralnica, potem pa je tukaj še vrsta šovov, Cirque du Soleil pa je za Bellissimo pripravil dve predstavi, ki ju je mogoče videti samo na tej ladji.

FOTO: 24ur.com

Krst odpihnil veter Cirque du Soleil je poseben spektakel pripravil tudi za krstno slovesnost, kjer je sicer nastopil tudi legendarni Andrea Bocellis sinom, za voditeljico pa so izbrali priljubljeno britansko zvezdnicoHolly Willoughby. Vendar je bil to večer, ko je šlo le malo po načrtih. Potem ko so delavci velik del dneva na nemirnih valovih utrjevali ladjo, da bi bila ta za večerno prireditev na svojem mestu, je veter prekinil krstno prireditev. Organizatorji so se namreč odločili povabljene iz prireditvenega šotora ob ladji umakiti na varno nazaj na ladjo, potem ko so sunki vetra začeli nevarno majati šotor. Z nekaj spretne improvizacije je bila Bellissima na koncu vseeno krščena, govor njene botre, igralske ikone Sophie Loren, smo namesto na odru, spremljali na velikem stropnem led zaslonu.

Ladja, ki nikoli ne spi A ne glede na to, kako burni so večeri na ladji – večinoma se zavlečejo kar v zgodnje jutranje ure – ko se boste zjutraj zbudili, bo ladja brezhibno čista. Zulkifli, ki prihaja iz Indonezije in si kruh z delom na ladjah služi že več kot dve leti, nam je zgodaj zjutraj razložil in pokazal, kako poteka njegovo delo. "Začel sem ob enajstih zvečer, končal pa bom ob enajstih dopolne," pravi, medtem ko odnese veliko vedro do steklene ograje v Aqua Parku, ki potrebuje čiščenje.

Preostanek dneva je prost. "Kar je krasno, ker lahko počivam ali grem na oglede, ko se zasidramo," pravi. Tako lahko spozna številne nove kraje, kar se mu zdi ena od glavnih prednosti njegove službe, doda. Praviloma boste čistilno ekipo videli "oboroženo" le z vodo, metlami in krpami. Čistila, polna kemikalij so prej izjema kot pravilo. Kljub očitkom, da ladje za križarjenja obremenjujejo okolje, pri MSC namreč vztrajajo, da se trudijo čim bolj skrbeti za okolje. Na krovu tako ne boste našli plastike za enkratno uporabo. Razvili so tudi sisteme upravljanja z odpadno vodo in drugimi odpadki, ki okolje čim manj obremenjujejo. "Predstave o umazanih ladjah so danes napačne. Razvoj gre v smeri čim hitrejšega približevanja ničelnim emisijam. Ko ljudje nad ladjo vidijo bel oblak, včasih mislijo, da so to škodljivi izpusti. Ampak to je para, ne dim," vztraja Staiano. Trdi, da obračanje v zeleno ni marketinški trik za privabljanje okoljsko ozaveščenih milenijcev, ampak logična usmeritev podjetja, ki "živi od morja":"Prav tako je treba vedeti, da tudi za ladje veljajo okoljski predpisi. Ponekod so še posebej strogi in če jih ne bi izpolnjevali, ne bi mogli pluti." Počitnice na ladji - udoben način, da v kratkem času vidite velik košček sveta Velike ladje za križarjenja v zadnjih letih postajajo vse bolj priljubljen način preživljanja počitnic. Ladje so vse bolj udobne, zanimive, praktične za ljudi, ki želijo v kratkem času obiskati veliko krajev, vmesni potovalni čas pa preživeti čim bolj zabavno. Prihodki branže naj bi se gibali okoli 30 milijard evrov letno. Število potnikov pa se je z okoli 17 milijonov leta 2009 povzpelo na okoli 27 milijonov, kolikor naj bi jih potovalo lani. "V bistvu so križarjenja zelo priljubljena povsod po svetu, čeprav še vedno predstavljajo samo okoli odstotek vsega turizma v svetu," razlaga Mladen Barukčić iz agencije Svet križarjenj. "Vidimo pa zelo veliko rast, vse več je novih ladij, v bistvu je do leta 2027 napovedanih več kot 100 novih takšnih ladij," nadaljuje Barukčić. Na ladje prihaja nova generacija potnikov, mlajši, zabave željni, še vedno pa velik delež predstavljajo družine, ki jih na krov pritegnejo cenovne ugodnosti za otroke. Pa tudi dejstvo, da na ladjah za zabavo otrok skrbijo animatorji, kar staršem omogoči nekaj brezskrbnega oddiha. Na Antarktiko v udobju "petih zvezdic" Kako v množici ladij izbrati pravo? "Ladje so se diferencirale, ponudbe je ogromno. Ladjarji se sami postavljajo v nek razred – morda so bolj namenjeni družinam, morda bolj zabavi, rekreaciji ali imajo ponudbo prilagojeno gurmanom. Ladjarji tudi sledijo razvoju pametne tehnologije,"razlaga Barukčić.

Kje najraje križarimo Slovenci? Prednjači Sredozemlje. Globalno pa se hitro vzpenja priljubljenost azijskih destinacij.