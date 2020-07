'Zvišajte nam davke', v javnem pismu pozivajo milijonarji po svetu

Več kot 80 milijonarjev je v pismu pozvalo vlade po svetu, naj ultra bogate Zemljane obdavčijo veliko bolj in denar namenijo globalnemu okrevanju po pandemiji covida-19. Med podpisniki so soustanovitelj sladoleda Ben and Jerry's Jerry Greenfield, scenarist Richard Curtis in filmska režiserka Abigail Disney.

"V času, ko po svetu pustoši covid-19, imajo milijonarji, kot smo mi, ključno vlogo pri celjenju sveta," navaja pismo, pod katerega so podpisani Milijonarji za človeštvo in v katerem pozivajo vlade po svetu, da ultra bogate bolj obdavčijo, ta denar pa namenijo globalnemu okrevanju gospodarstva po pandemiji novega koronavirusa. "Ne, nismo tisti, ki skrbijo za bolne na intenzivnih oddelkih bolnišnic. Ne vozimo rešilcev, ki pripeljejo bolne v bolnišnice. Ne polnimo polic trgovin ali dostavljamo hrane na domove," so zapisali. "Imamo pa denar, veliko denarja. Denar, ki je zdaj nujno potreben in bo nujno potreben tudi v prihodnjih letih, ko bo svet okreval po krizi." Na koncu pisma so zapisali: "Z razliko z več desetimi milijoni ljudi po svetu, nas ni treba biti strah, da bi izgubili službe, domove ali možnost, da preživljamo družino. Ne borimo se na prvih bojnih linijah te krize in zato ne bomo njene žrtve. Zato prosim. Obdavčite nas. Obdavčite nas. Obdavčite nas. Gre za pravilno izbiro. Gre za edino izbiro. Človečnost je bolj pomembna kot naš denar." icon-expand Pismo so pripravili pred srečanjem finančnih ministrov skupine G20, ki bo potekalo ta konec tedna. Nekatere države so v iskanju sredstev za pokritje stroškov globalne pandemije že pomislile na davke. Britanski think-tank Inštitut za fiskalne študije je tako zapisal, da so višji davki neizogibni za mnoge, ne le najbogatejše. Španski premier Pedro Sanchez je ta mesec namignil, da bi lahko njegova vlada povišala davke, največjim zaslužkarjem pa bo globlje v žep segla tudi Rusija. Pismo Milijonarjev za človeštvo je nastalo v sodelovanju skupin Oxfam, Tax Justice UK in Patriotic Millionaires bogatih Američanov. Slednji so že pred izbruhom novega koronavirusa pozivali k bolj progresivni davčni lestvici.