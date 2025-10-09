Milijoni podjetjem z enim zaposlenim in tožbe: Spirit ponavlja razpis

Matej Meža vodi telekomunikacijsko podjetje iz Velenja z nekaj več kot 30 zaposlenimi. Spirit mu je lani za vzpostavitev proizvodnje sistema za trajnostno mobilnost in upravljanje z energijo dodelil 1.700.000 evrov. A sredstev nikoli niso videli.

"Predvsem je težava v tem, da smo izgubili ves čas, da smo se ukvarjali z vso birokracijo ... Bolela nas je predvsem ta negotovost, ker nismo vedeli ali bo ali ne bo. V takem obsegu brez teh sredstev projekta ni mogoče realizirati," razlaga Meža.

Razpis je bil razveljavljen ob razburjenju javnosti nad njegovimi zmagovalci. Skoraj 20 milijonov evrov sta skupaj prejeli podjetji Von Pharma in VITAl IQ. Če je prvo še imelo nekaj prometa in zaposlenih, je bilo drugo precej očitno le poštni nabiralnik. Za obe se je izkazalo, da jih je ustanovila ista oseba: Tadej Von Horvath, ki naj bi, po poročanju portala Necenzurirano, zdaj za 12 milijonov tožil agencijo Spirit. Tam pa o tožbo niso obveščeni, pravijo. Razkrite so bile tudi povezave med Socialnimi demokrati in dvojnim prvakom razpisa. Ta je bil včasih član stranke, ki obvladuje gospodarsko ministrstvo.

Da kot minister s tem nima nič, je januarja v oddaji 24UR ZVEČER zatrdil Matjaž Han. "Ne smem se vmešavati v postopek, ne smem sploh vedeti, kdo je dobil – do zadnje sekunde, ko že objavijo. Minister ima zvezane roke."

A ob vse večjih pritiskih in vprašanjih, ali je bilo z razdeljevanjem vse v redu tudi v drugih primerih, so se gospodarskemu ministru roke vendarle razvezale. Agencija je na njegovo pobudo razpis razveljavila konec februrarja lani. "Nov javni razpis bo predvidoma pripravljen v roku treh mesecev," so tedaj zapisali na agenciji, a objavo zavlekli za dodatne štiri mesece. Do 3. oktobra letos.

Kljub zamudam, se podjetniki razpisa vseeno veselijo. "Všeč mi je, da so dali v razpis kar nekaj varovalk, ki bodo manipulantom onemogočale zlorabo," pravi Meža.

Namesto 10 bo najvišja možna subvencija pet milijonov evrov. Dodeljena sredstva ne bodo smela presegati višine čistih prihodkov iz preteklosti, ocenjevalci pa bodo preverjali morebitne inšpekcijske odločbe, kazenske in druge postopke.

Meža sicer razlaga, da je verjel že v prvi razpis, a so dejstva nato pokazala drugače. "Zdaj ko se pogovarjam s kolegi podjetniki, so vsi veliko bolj optimistični in menijo, da gre stvar v pravo smer," dodaja.

Spirit na razpisu ponuja 68,7 milijona evrov sredstev, čas za prijavo je do 1. decembra, projekti morajo biti zaključeni do 30. junija 2028. Dodatna varovalka bo tudi delitev kandidatov med uveljavljena in mlajša podjetja.