Gospodarstvo

Milijoni podjetjem z enim zaposlenim in tožbe: Spirit ponavlja razpis

Ljubljana, 09. 10. 2025 20.22 | Posodobljeno pred 31 minutami

Avtor
Marko Gregorc
Ministrstvo za gospodarstvo, oziroma njegova agencija Spirit, ponavlja razpis za prestrukturiranje premogovniških regij. V začetku leta je agencija milijone dodelila tudi podjetjem z zgolj enim zaposlenih, s skromnimi denarnimi tokovi. Šele po medijskih razkritjih je bil nato razpis razveljavljen. Zdaj nekatera podjetja tožijo agencijo. In kako so se pred ponovno blamažo zaščitili na ministrstvu Matjaža Hana?

Matej Meža vodi telekomunikacijsko podjetje iz Velenja z nekaj več kot 30 zaposlenimi. Spirit mu je lani za vzpostavitev proizvodnje sistema za trajnostno mobilnost in upravljanje z energijo dodelil 1.700.000 evrov. A sredstev nikoli niso videli.

"Predvsem je težava v tem, da smo izgubili ves čas, da smo se ukvarjali z vso birokracijo ... Bolela nas je predvsem ta negotovost, ker nismo vedeli ali bo ali ne bo. V takem obsegu brez teh sredstev projekta ni mogoče realizirati," razlaga Meža.

Razpis je bil razveljavljen ob razburjenju javnosti nad njegovimi zmagovalci. Skoraj 20 milijonov evrov sta skupaj prejeli podjetji Von Pharma in VITAl IQ. Če je prvo še imelo nekaj prometa in zaposlenih, je bilo drugo precej očitno le poštni nabiralnik. Za obe se je izkazalo, da jih je ustanovila ista oseba: Tadej Von Horvath, ki naj bi, po poročanju portala Necenzurirano, zdaj za 12 milijonov tožil agencijo Spirit. Tam pa o tožbo niso obveščeni, pravijo. Razkrite so bile tudi povezave med Socialnimi demokrati in dvojnim prvakom razpisa. Ta je bil včasih član stranke, ki obvladuje gospodarsko ministrstvo.

Da kot minister s tem nima nič, je januarja v oddaji 24UR ZVEČER zatrdil Matjaž Han. "Ne smem se vmešavati v postopek, ne smem sploh vedeti, kdo je dobil – do zadnje sekunde, ko že objavijo. Minister ima zvezane roke."

A ob vse večjih pritiskih in vprašanjih, ali je bilo z razdeljevanjem vse v redu tudi v drugih primerih, so se gospodarskemu ministru roke vendarle razvezale. Agencija je na njegovo pobudo razpis razveljavila konec februrarja lani. "Nov javni razpis bo predvidoma pripravljen v roku treh mesecev," so tedaj zapisali na agenciji, a objavo zavlekli za dodatne štiri mesece. Do 3. oktobra letos.

Kljub zamudam, se podjetniki razpisa vseeno veselijo. "Všeč mi je, da so dali v razpis kar nekaj varovalk, ki bodo manipulantom onemogočale zlorabo," pravi Meža.

Namesto 10 bo najvišja možna subvencija pet milijonov evrov. Dodeljena sredstva ne bodo smela presegati višine čistih prihodkov iz preteklosti, ocenjevalci pa bodo preverjali morebitne inšpekcijske odločbe, kazenske in druge postopke.

Meža sicer razlaga, da je verjel že v prvi razpis, a so dejstva nato pokazala drugače. "Zdaj ko se pogovarjam s kolegi podjetniki, so vsi veliko bolj optimistični in menijo, da gre stvar v pravo smer," dodaja.

Spirit na razpisu ponuja 68,7 milijona evrov sredstev, čas za prijavo je do 1. decembra, projekti morajo biti zaključeni do 30. junija 2028. Dodatna varovalka bo tudi delitev kandidatov med uveljavljena in mlajša podjetja.

Spirit razpis Ministrstvo za gospodarstvo prestrukturiranje premogovniških regij ponovitev
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Infiltrator
09. 10. 2025 20.53
+2
To je vse v povezavi z politiko
ODGOVORI
2 0
Pomlad 88
09. 10. 2025 20.52
+2
Velenjski komunisti prijatelji z županom so si delili miljone pod roko
ODGOVORI
2 0
Minifa
09. 10. 2025 20.45
+2
Sano ena je in izključno ena regija je to je ŠALEŠKA DOLINA VSE OSTALO JE kriminal..
ODGOVORI
2 0
Minifa
09. 10. 2025 20.45
+2
Ne obstajajo REGIJE jih NI..
ODGOVORI
2 0
MasteRbee
09. 10. 2025 20.40
+1
Še vedno je šlo...
ODGOVORI
1 0
Dooomer
09. 10. 2025 20.36
+1
A se je kej zgodilo u Belgiji?
ODGOVORI
1 0
Klobasazulu
09. 10. 2025 20.31
+3
spi..naj predn ljudstvo vzame vile pa lopate v roke..
ODGOVORI
3 0
