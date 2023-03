'Minimalistični ponedeljek': lenoba ali orodje za manj stresen začetek tedna?

Da je ponedeljek najmanj priljubljen dan v tednu, bi se najbrž strinjali mnogi. In če so se starejše generacije bolj ali manj sprijaznile z napornim začetkom tedna, ko se po lahkotnejšem vikendu na zaposlene zgrnejo premnoge obveznosti, se zdi, da so mladi pripadniki generacije Z, ki ocenjujejo, da preveč delajo za premajhno plačilo, našli svoj način spoprijemanja z osovraženimi ponedeljki. Na družbenih omrežjih zadnje tedne kraljuje nov trend, imenovan 'bare minimum Mondays'. Torej nekakšni minimalni ali minimalistični ponedeljki, ko v službah brez slabe vesti postorijo le tisto, kar je najbolj nujno.

Že nedeljska misel na dolg seznam delovnih obveznosti, ki zaposlene čakajo v ponedeljek, mnogim povzroča nelagodje in stresen vstop v nov delovni teden. Po mnenju strokovnjakov to številne ljudi demotivira in tudi zato ob ponedeljkih niso tako produktivni, kot bi si sami želeli ali se od njih pričakuje. Z manj stresa v nov teden Vplivneži in drugi uporabniki družbenih omrežij so kot odgovor na to v zadnjih tednih popularizirali nov trend. Termin 'bare minimum Mondays' najbolj povezujejo z ameriško vplivnico Mariso Jo Mayes, ki je že od marca lani na TikToku objavljala posnetke na to temo, a so postali viralni v zadnjih tednih. S svojimi 154.000 sledilci je delila niz videoposnetkov, kako počasi stopiti v delovni teden. Do poldneva brez velikih sestankov in projektov, le najnujnejše naloge, sama pa si med delovnim časom (doma) privošči tudi nekaj razvajanja, denimo nego obraza. Zahtevnejše zadolžitve opravi v preostalih dneh delovnega tedna.

"Dala sem si dovoljenje, da ob ponedeljkih opravim samo najmanjšo nujno količino dela in počutila sem se čarobno. Naenkrat nisem bila več preobremenjena in sem celo storila več, kot sem pričakovala." 29-letnica se je v preteklih letih soočala s stresom in izgorelostjo, zato je zapustila službo v podjetju za proizvodnjo medicinske opreme. A tudi ko je postavila svoje zagonsko podjetje, se stres ni zmanjšala, saj je nadaljevala z enakimi vzorci. "Pogosto sem bila že ob nedeljah tesnobna in sem se vsak ponedeljek zbujala v stresu, zasuta s seznami zadolžitev. Ker vseh nisem uspela opraviti, sem s slabo voljo nadaljevala skoraj ves teden." Zato se je odločila za nov pristop, ki - kot pravi - pri njej deluje in v preostanek tedna vstopa z veliko večjim zanosom.

icon-expand Na družbenih omrežjih zadnje tedne kraljuje nov trend, imenovan 'bare minimum Mondays'. FOTO: Adobe Stock