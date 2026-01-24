Socialna upravičenost višjih plač utemeljena, kaj pa ekonomska vzdržnost?

David Švarc iz Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije je že uvodoma poudaril, da so bili minimalni življenjski stroški izračunani prenizko, tudi če so bili že določeni v višini 791 evrov. Po njegovem mnenju je imel minister za delo Luka Mesec možnost določiti minimalno plačo v razponu med 949 in 1107 evri, kar je 20 do 40 odstotkov nad minimalnimi življenjskimi stroški. Mescu je očiotal, da ni upošteval trenutne ekonomske situacije. Vladni predlog minimalne plače v višini 1000 evrov tako predstavlja le 26,4 odstotkov nad minimalnimi življenjskimi stroški, kar je po mnenju Švarca precej manj kot v preteklosti. Prejšnja minimalna plača je namreč predstavljala 32,4 odstotkov nad temi stroški.

Blaž Cvar, ki zastopa obrtno-podjetniško zbornico, priznava socialno upravičenost višjih plač, vendar hkrati opozarja na nujnost upoštevanja ekonomske vzdržnosti. Ob tem je odgovornost za to, da že danes nimamo višjih neto plač, pripisal sindikatom, ki jim očita, da so se "pajdašili s to vlado" pri ukinitvi dohodninskih olajšav. To bi po njegovem mnenju močno prispevalo k višjim neto izplačilom. Izpostavil je tudi problem visokih cen v trgovinah, ki naj bi bile posledica visokih stroškov, naloženih gospodarstvu s strani sedanje vlade.

Minimalna plača FOTO: Shutterstock

Obrtno-podjetniška zbornica minimalnih plač ne izplačuje, saj, kot pravi Cvar, "ne dobimo več kadrov za minimalno plačo." Vendar pa 16-odstotni dvig minimalne plače potegne za sabo dvig vseh plač, kar ob manj kot enoodstotni gospodarski rasti označuje za nočno moro. Pravi, da se bo to poznalo tudi pri višjih cenah, tako blaga kot storitev - cene vrtcev in komunalnih storitev se bodo zvišale, podjetja pa se bodo znašla pred propadom. Zatruje, da njegove napovedi niso katastrofične, ampak so "boleče realne".