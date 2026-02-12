Naslovnica
Gospodarstvo

Minimalna plača dviguje plače tudi v javnem sektorju

Ljubljana, 12. 02. 2026 15.30 pred 3 dnevi 4 min branja 34

Avtor:
STA L.M.
Gotovina

Z dvigom minimalne plače so se plače zvišale tudi najslabše plačanim v javnem sektorju. Njena višina namreč presega plače, določene za prvih šest plačnih razredov, zato so javne uslužbence, uvrščene do vključno šestega razreda, uvrstili v sedmega. Dobili pa bodo osnovno plačo v višini minimalne plače, čeprav vrednost 7. razreda to nekoliko presega.

Tako na vladni kot sindikalni strani poudarjajo, da je bil eden pomembnih ciljev plačne reforme, da nihče ne bo imel osnovne plače, nižje od minimalne. V zakonu o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju so tako določili, da se javnega uslužbenca, ki bi bil sicer uvrščen v plačni razred, katerega vrednost je nižja od minimalne plače, uvrsti v prvi plačni razred, katerega vrednost je enaka ali višja od minimalne plače.

Po dvigu minimalne plače je prvih šest plačnih razredov ostalo pod minimalno plačo, prvi nad njo pa je sedmi plačni razred, v katerega so s 1. januarjem uvrstili vse javne uslužbence, ki bi bili sicer na plačni lestvici uvrščeni nižje. A uvrstitev v sedmi plačni razred za javnega uslužbenca zaenkrat še ne pomeni, da ima tudi osnovno plačo enako višini sedmega plačnega razreda, ampak bo njegova osnovna plača v višini minimalne plače.

Nova minimalna plača je namreč določena v višini 1481,88 evra bruto, vrednost sedmega plačnega razreda pa znaša 15 evrov več, in sicer 1497,22 evra bruto.

Kot pojasnjujejo na ministrstvu za javno upravo, namreč tudi ti javni uslužbenci delijo usodo celotnega javnega sektorja in tudi zanje v prehodnem obdobju - do dokončne uveljavitve plačne reforme - veljajo enaka pravila postopnega dviga plače. Kot določa zakon, bodo zaposleni v javnem sektorju višje plače namreč dosegli v več obrokih.

Ob tem so v zakonu predvideli način, kolikšni bodo dvigi ob posameznem obroku. Za lanska dva dviga so bila pravila enaka: javni uslužbenci so dobili 12 odstotkov povišanja, a ne manj kot 100 evrov. Tistim, pri katerih razlika oz. preostanek razlike ni presegal 100 evrov, so dobili povišanje v celoti.

Povišanje za vsakega javnega uslužbenca so izračunali ob prehodu v nov plačni sistem. Razlika v plači, ki jo postopno prejema, pa se javnemu uslužbencu na novo izračuna vsakič, ko se mu spremeni plačni razred. Delodajalci morajo za izračun osnovnih plač uporabiti posebno aplikacijo, v katero vnesejo podatke, ta pa izračuna razliko v plači, višino posameznih obrokov in osnovno plačo javnega uslužbenca v prehodnem obdobju.

Minimalna plača
Minimalna plača
FOTO: Shutterstock

S pomočjo aplikacije in po enakih pravilih se določa tudi osnovne plače tistih, ki so zaradi dviga minimalne plače s 1. januarjem letos uvrščeni v sedmi plačni razred. Izračuna se razliko med vrednostjo minimalne plače za lani in vrednostjo sedmega plačnega razreda. Ugotovi se, koliko te razlike bi javni uslužbenec dobil v prvih dveh obrokih in se mu določi trenutno osnovno plačo. Če bi bila ta pod letošnjo minimalno plačo, pa mora delodajalec javnemu uslužbencu kot osnovno plačo, od katere se mu obračunavajo tudi dodatki in delovna uspešnost, torej upoštevati letošnjo minimalno plačo.

Tudi javnim uslužbencem, ki so bili že ob vstopu v nov sistem ali kasneje, na primer z napredovanjem, uvrščeni v sedmi ali višji plačni razred, a še niso upravičeni do osnovne plače v višini tega plačnega razreda, njihova osnovna plača pa z dosedanjimi dvigi še ni dosegla nove minimalne plače, so zaenkrat določili osnovno plačo v višini minimalne plače.

A na ministrstvu za javno upravo pojasnjujejo, da se bodo s 1. aprilom osnovne plače v javnem sektorju zvišale za 0,9 odstotka. Za letošnje leto so namreč predvideli, da se bodo osnovne plače javnih uslužbencev in plačna lestvica uskladile v višini razlike med dejansko rastjo cen življenjskih potrebščin v letu 2025 in 1,8 odstotka. Rast cen življenjskih potrebščin za leto 2025 pa je znašala 2,7 odstotka.

V letošnjem letu, s 1. junijem in 1. decembrom, pa sta v okviru plačne reforme predvidena še dva plačna dviga pri tistih, ki se jim plače še niso povišale v celoti. Tretji dvig s 1. junijem je predviden v višini 12 odstotkov predvidene razlike v plači, a ne manj kot 70 evrov oz. v celoti pri tistih, kjer preostanek razlike ne dosega 70 evrov.

minimalna plača javni sektor plačna reforma plačni razred osnovna plača

KOMENTARJI34

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Razumnež
15. 02. 2026 20.39
Zelo sem vesel za JS.... plače se dvigujejo.... Sicer če hočem iti na UE moram pač vzeti dopust, pa kaj bi to. Vesel sem tudi, da ste dobili vsaj eni božičnico. Mi v gospodarstvu od države nismo dobili nič, pa čeprav tudi mi polnimo državno blagajno.... Ni pravično, ampak vsaj nekateri ste nekaj dobili, kajne?
Odgovori
0 0
stoinena
14. 02. 2026 17.22
te populistične igrice in predvolilni bombončki ne vžgejo več... to dela samo škodo na daljši rok. so ljudje že pogruntali da na koncu imajo manj v žepu.
Odgovori
+2
2 0
Razumnež
13. 02. 2026 15.39
V gospodarstu tega večina nič ne občuti.... Morda nekaj tistih, ki so na minimalcu. Skratka za gospodarstvo ponovno nič dobrega. Tako kot glede božičnice, ki je v gospodarstvu od države ni dobil nihče:..... Kako je pa z Gorenjem? Se še vedno ne sme pisat, da se obrat v Sloveniji zapira?
Odgovori
+3
3 0
Vakalunga
14. 02. 2026 10.41
To bo zeleni prehod iz podjetja ( nekoč gonilne sile ) v gospodarski potop. To bo dolina žalosti, komunistične polomije in strahov. )))
Odgovori
+2
2 0
ROMELS
13. 02. 2026 14.33
Isto je s pokojninami. Če so se dvignile najnižje pokojnine se morajo posledično dvigniti ostale pokojnine, tako kot pri plačah, da se ne poruši razmerje..
Odgovori
+7
8 1
Razumnež
13. 02. 2026 15.40
... posledično tudi cene in stroški. Nastradamo pa v veliki večini tisti v gospodarstvu.
Odgovori
+5
5 0
utrillo
13. 02. 2026 13.22
Študija OECD je za lani za Slovenijo pokazala, da se vsak dvig minimalne plače, ki ne temelji na primerljivi rasti produktivnosti, s 95% izniči preko inflacije. V zadnjih štirih letih smo imeli 2% rast produktivnosti, minimalna plača pa se je v istem obdobju zvišala za 30%.
Odgovori
+6
6 0
punkracij
13. 02. 2026 10.29
vse preveč je neproduktivnih delovnih mest,potrebno je racionalizirati,sicer se bomo utopili v lastni neproduktivnosti in nihče nam ne bo mogel pomagati ker realnega sektorja,ki ustvarja ne bo ker bo izparel v tujino,delavna sila iz tujine,ki pa ni kvalitetna pa nam dela več škode kot koristi.
Odgovori
+7
7 0
Majzelj
13. 02. 2026 09.38
In kdo bo delal za vse te plače?
Odgovori
+5
6 1
Rookoko
13. 02. 2026 10.17
Sposodili si bomo...
Odgovori
+6
6 0
M_teoretik
15. 02. 2026 15.02
Roboti!?
Odgovori
0 0
asdfghjklč
13. 02. 2026 09.04
Mislim, da je čas, da se plače v javnem sektorju malo umirijo oz. ustavijo!
Odgovori
+9
9 0
Darko32
13. 02. 2026 08.14
Prav, da se minimalna plača dvigne a tukaj je levičarska ideologija vsekala mimo. Blokirajo modernizacijo podjetij in razvoj. Povečujejo pa bleferje v javni upravi sodstvo in Policiji, ki delajo samo škodo. Vidimo, da nam strici 90 let stari predavajo o sodobni tehnologiji in razvoju a sami ne znajo niti računalnika prižgati. Namesto bi uživali v penziji širijo raje boljševistično idelogijo, katera je naredila preveč škode z tem, da se je kradlo in tako ekonomijo gradilo. Vidimo kam je vse to pripeljalo. Zato to z minimalno plačo je samo pesek v oči, ker so se po drugi postavki za delavca povečali izdatki in spet je ostal revež
Odgovori
+11
13 2
zibertmi
13. 02. 2026 10.06
minimalna plača se dolga leta ni plačevala,kot bi se morala.mnogi so do nje dobili v podjetjih doplačila brez prispevkov seveda,zato na koncu tudi tako majhne pokojnine.pa janez,ki je bil podpisnik pokojninske reforme leta 96 in je bil po tem 3x na čelu vlade tega ni spremenil.še več mimo vseh pravnih meril,se za zaposlene v državnih podjetjih,kot je bilo tudi podjetje steklarne rogaška , v letih 04/08 niso plačevali prispevki,kar se je v javnosti izvedelo šele,ko so v tem podjetju začeli odpuščat delavce in so sami videli,da jim manjka delovna doba
Odgovori
-3
1 4
jutri_pa_res
13. 02. 2026 08.13
Za začetek moramo nehati financirati študije na fakultetah, katerih diplomanti so popolnoma nezaposljivi, razen po vezah kje v JS kot fikusi ali recimo v politiki. Brezplačne naj bodo samo fakultete za deficitarne poklice, ostali pa si naj študij plačajo sami. Tako se bo večji del populacije izšolal za deficitarne poklice, ki jih primanjkuje…Tako pa imamo sedaj recimo razne diplomante Evropskih študij a'la Mesec, ki sedaj uničujejo Republiko Slovenijo, namesto da bi kje bil recimo kvaliteten varilec ali mehanik…
Odgovori
+11
13 2
jutri_pa_res
13. 02. 2026 08.10
Dve leti so delali plačno reformo v JS, stotine ur presedeli na sestankih z ne vem kolikimi sindikati, na koncu so nekako uspeli sestaviti neko lestvico, ki je imela 1. razred na minimalni plači, nato pa se zgodi burek Mesec…Tipičen primer, ko nekdo z rokami mukoma gradi, nato pa z ritjo vse poruši…
Odgovori
+16
16 0
Verus
12. 02. 2026 21.16
Levaki vam postavljajo temelje, da boste jezni na vlado, ki bo PRISILJENA OD EVROPE v varčevalne ukrepe. Tako smo zavedeni s temi levičarskimi forami, tako zaslepljeni od laži, da sploh ne znamo ustvati konjev in si priznati, da bo nekje ta balon počil. Država je v razsulu. Kar spremljajte, boste videli koliko podjetij bo že v prvem četrtletju zapiralo, odpuščalo itd. UNIČILI SO DRŽAVO!!!! Socialnih podpor pa ne odobrijo, a zavedajo se, da se nihče ne bo izpostavil, zato to izkoriščajo. Prvo so vas naučili sovražno pisati o revežih, potem pa revežem vzeli zadnji rešilni jopič! SPLOH SE NE ZAVEDATE, KAJ SE DOGAJA V DRŽAVI! A brez skrbi - slehrnega se bo dotaknilo in marsikdo, ki je danes VELIK zagovornik te levičarske norosti, bo ostal brez službe! Do takrat me pa lahko žalite, ponižate, pišete karkoli. Jaz sem eden redkih ljudi na tem portalu, ki vam PIŠEM DEJSTVA! Resnična dejstva, ne nekakšne fiktivne nebuloze.
Odgovori
+12
13 1
Verus
12. 02. 2026 21.17
Na kratko - Jezni boste na naslednjo vlado, ker bo morala v krizne ukrepe, saj je država v razsulu, ne boste se pa spomnili, kdo je jarek skopal!
Odgovori
+12
14 2
Peklenšček
12. 02. 2026 21.03
Pa kateri del ni bil jasen že v začetku ko je Mesec posegel v plače ?!?! In moj komentar je bil prišel bo JJ in zamrznil plače v javnem sektorju ! Pa valda niste mislili da ti sindikalni voditelji ne bodo tega zagrabili kot morski pes plen ?! Ta vlada je hote ali nehote spravila z odločitvami v sila zaj.... položaj !
Odgovori
+3
7 4
E.Nigma
12. 02. 2026 20.42
Matematika. Štefan beli vino 1.99. danes 2.33. dva moja prijatelja sta dobila pogodbi danes po novi 1481 pa sploh še ni določeno. A 1481€ bruto. In to še preden je to določeno. Zdaj pa tak . Ta nas bo peljal v K. Če že morem umreti naj zgori se vse ostalo. Cene se danes gorl za 5% ja saj sem pozna ja vse ostalo pa se .
Odgovori
+10
10 0
E.Nigma
12. 02. 2026 20.36
Ej bejži. Vsako teden si kupim isto zadevo za 1.98€ danes 1.33 pa sploh še nismo prišli do minimalne 1000. To bo polom
Odgovori
+3
4 1
Cupko
12. 02. 2026 20.02
Seveda je treba občinarjem in ostalim javnim uslužbencem dvigati plače vsakih par mesecev, penzije pa naj ostanejo tam, kjer so. Tega mesečnika bi bilo potrebno dat malo delat v gospodarstvo, da bo videl kako se zasluži kak dinarček in se morda naučil, da dviganje plač ne gre kar tako
Odgovori
+6
7 1
štajerc65
12. 02. 2026 19.58
Ni mi jasno nekaj. Socialna gre gor pa nobeden ni s prstom mignil, delajo pa na črno. Upokojenec je 40 let prispeval v proračun, pa ni na vidiku nobenega dviga pokojnin.
Odgovori
+13
13 0
Sirhakel7
12. 02. 2026 19.58
V bistvu v Sloveniji plače sploh niso problem ampak je problem požrešnost državnega aparata, ki z davki in dajatvami duši vse po vrsti. In namesto, da bi po zdravi kmečki logiki krčili stroške jih še debelo povečujejo !!!!! Zakaj imamo 212 občin, dvakrat večja Danska pa 46 ? Zakaj imamo 22 ministrstev ? Zakaj je Golob zaposlil še dodatnih 10.000 ljudi v javnem sektorju ? Zakaj imamo mi 1 javnega uslužbenca na 9 prebivalcev, Švaba pa 1 na 18 prebivalcev ?? Takole ni še šejkom v Arabiji zmanjkalo keša...
Odgovori
+15
15 0
štajerc65
12. 02. 2026 19.56
Kaj pa pokojnine.? Tudi upokojenci so volilna baza.
Odgovori
+11
11 0
drobnaptica
13. 02. 2026 10.27
štajerc65 čigava baza?
Odgovori
+0
1 1
Dejan Krk
12. 02. 2026 19.48
Kje mislijo ti gospodje brez grama mozganskih celic najt hudo deficitaren kader kot so kuharji, bolnicarji, med sestre, elektricarje, mehanike, poklicne voznike, vojake, policaje itn itn za minimalca men ni jasno.
Odgovori
+6
8 2
