Minimalna plača dviguje plače tudi v javnem sektorju

Tako na vladni kot sindikalni strani poudarjajo, da je bil eden pomembnih ciljev plačne reforme, da nihče ne bo imel osnovne plače, nižje od minimalne. V zakonu o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju so tako določili, da se javnega uslužbenca, ki bi bil sicer uvrščen v plačni razred, katerega vrednost je nižja od minimalne plače, uvrsti v prvi plačni razred, katerega vrednost je enaka ali višja od minimalne plače.

Po dvigu minimalne plače je prvih šest plačnih razredov ostalo pod minimalno plačo, prvi nad njo pa je sedmi plačni razred, v katerega so s 1. januarjem uvrstili vse javne uslužbence, ki bi bili sicer na plačni lestvici uvrščeni nižje. A uvrstitev v sedmi plačni razred za javnega uslužbenca zaenkrat še ne pomeni, da ima tudi osnovno plačo enako višini sedmega plačnega razreda, ampak bo njegova osnovna plača v višini minimalne plače.

Nova minimalna plača je namreč določena v višini 1481,88 evra bruto, vrednost sedmega plačnega razreda pa znaša 15 evrov več, in sicer 1497,22 evra bruto.

Kot pojasnjujejo na ministrstvu za javno upravo, namreč tudi ti javni uslužbenci delijo usodo celotnega javnega sektorja in tudi zanje v prehodnem obdobju - do dokončne uveljavitve plačne reforme - veljajo enaka pravila postopnega dviga plače. Kot določa zakon, bodo zaposleni v javnem sektorju višje plače namreč dosegli v več obrokih.

Ob tem so v zakonu predvideli način, kolikšni bodo dvigi ob posameznem obroku. Za lanska dva dviga so bila pravila enaka: javni uslužbenci so dobili 12 odstotkov povišanja, a ne manj kot 100 evrov. Tistim, pri katerih razlika oz. preostanek razlike ni presegal 100 evrov, so dobili povišanje v celoti.

Povišanje za vsakega javnega uslužbenca so izračunali ob prehodu v nov plačni sistem. Razlika v plači, ki jo postopno prejema, pa se javnemu uslužbencu na novo izračuna vsakič, ko se mu spremeni plačni razred. Delodajalci morajo za izračun osnovnih plač uporabiti posebno aplikacijo, v katero vnesejo podatke, ta pa izračuna razliko v plači, višino posameznih obrokov in osnovno plačo javnega uslužbenca v prehodnem obdobju.