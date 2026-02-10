Naslovnica
Gospodarstvo

'Minimalna plača je tista, ki najbolj ruši razmerja, predvsem do ostalih plač'

Brnik, 10. 02. 2026 16.16 pred 1 uro 4 min branja 53

Avtor:
STA
Vladni obisk Gorenjske

Predsednik vlade Robert Golob se je v okviru vladnega obiska Gorenjske na delovnem kosilu sestal s predstavniki gospodarstva. Poleg dviga minimalne plače so se dotaknili tudi predloga zakona o udeležbi delavcev pri dobičku, katerega glavni cilj je večja konkurenčnost Slovenije na področju plač za zaposlene z visokimi prihodki, je dejal Golob. Na očitke gospodarstva glede negativnih učinkov dviga minimalne plače se je odzvala tudi infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek. Tovrstni ukrepi niso "raznorazni bonbončki", je zatrdila po terenski seji vlade v Radovljici.

Golob je pogovor z gospodarstveniki označil kot zelo konstruktivnega. Sogovorniki so na srečanju po besedah premierja največ časa posvetili iskanju rešitev, da bo gospodarstvo Gorenjske, ki je izvozno usmerjena regija, globalno bolj konkurenčno.

"Če izvozimo 90 odstotkov naše proizvodnje, nam nič ne koristi, kaj počnemo doma, če nismo uspešni v tujini. Gorenjska je to dokazala, gospodarstveniki so to dokazali v preteklosti in naša naloga in dolžnost je, da jim prisluhnemo, da bodo lahko to dokazovali tudi naprej," je v izjavi za medije po srečanju dejal Golob.

Na kosilu, na katerem so bili tako predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije kot Slovenskega podjetniškega kluba, so se dotaknili tudi letošnjega izrazitega dviga minimalne plače. "Nekako smo se strinjali, da je minimalna plača tista, ki najbolj ruši razmerja, predvsem do ostalih plač. Ne samo v gospodarstvu, tudi v javnem sektorju, moram biti zelo odkrit. To je najbolj destruktiven element v tem trenutku," je povedal predsednik vlade.

Govorili so tudi o davčnih obremenitvah za najbolj produktivne kadre. Golob je udeležence kosila ob tem spomnil na predlog zakona o udeležbi delavcev pri dobičku, ki bo v DZ predvidoma potrjen v sredo. "Verjamem, da bomo v naslednjih tednih, potem ko bo zakon sprejet, vsi skupaj z zadovoljstvom ugotovili, da lahko na njegovi podlagi tudi najboljše plačane inženirje, razvojnike in prodajnike plačamo primerljivo kot v tujini in to je tudi glavni namen tega zakona," je dejal.

Po Golobovih besedah so bile na kosilu ponovljene pohvale, da zakon o udeležbi delavcev pri dobičku odklepa pomembno področje nagrajevanja in to prek davčno ugodnih izplačil za najbolje plačane kadre v podjetjih. Na ta način bodo lahko po Golobovem prepričanju te kadre dodatno motivirali.

Govorili so tudi o visokih cenah energije, ki so področje, na katerem bo po Golobovem prepričanju zagotovo treba narediti še nekaj korakov.

"Kar nekaj tem smo danes odprli, in to na način, da vidimo tudi rešitve. Nekaj je bilo narejeno, delo še ni končano, bomo pa nadaljevali z istim tempom v naslednjih mesecih, tudi letih, z enim samim ciljem: vzpostaviti tako podporno okolje, da bo razvoj gospodarstva v Sloveniji hitrejši, kot je v svetu," je še povedal Golob.

Premier se je v okviru današnjega vladnega obiska na Gorenjskem po terenski seji vlade v Radovljici udeležil tudi odprtja zadrževalnika za večjo poplavno varnost Železnikov, obiskal je tudi dom starejših občanov dr. Janka Benedika Radovljica.

Bratušek: Poskusite preživeti s 1000 evri

"Pravzaprav so vse bonitetne agencije oceno stanja naših javnih financ zvišale na zgodovinsko raven," je danes poudarila Bratušek.

Ob tem je izrazila zadovoljstvo, da je država lansko leto sklenila z nekoliko nižjim javnofinančnim primanjkljajem od načrtovanega. Po njenih besedah se je namreč pričakovalo primanjkljaj v višini 2,6 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), na koncu pa se je ta ustavil pri 2,4 odstotka BDP.

Poleg tega je šel celoten znesek zadolževanja v letu 2025 za investicije, je nadaljevala ministrica. "To pomeni, da se naša država niti za en sam evro ni zadolžila za tekočo porabo, ali pa, kot nam zdaj nekateri očitajo, za raznorazne bonbončke," je bila odločna.

"Jaz mislim, da ta podatek pove ogromno tudi gospodarstvenikom, ki zelo dobro razumejo, za kaj se je lastniku nekega podjetja smiselno zadolžiti in za kaj ne. Zadolževanje za investicije pomeni razvoj," je nadaljevala.

Številke, ki jih je navedla, po njenih besedah "mogoče malo demantirajo gospodarstvenike".

Osebno je sicer mnenja, da bi morali vsi, ki se jim zdi, da je minimalna plača v višini 1000 evrov neto preveč, poskusiti preživeti s tem zneskom.

Iz Levice so medtem posredovali odziv ministra za delo Luke Mesca, ki je v oddaji 24ur zvečer na Pop TV v ponedeljek dejal, da se ponavadi kot nasprotniki dviga minimalne plače oglašajo tisti, ki jim 100 evrov ne pomeni nič.

Preberi še Delodajalce dušijo stroški dela, Mesec: Pozabljate na zaposlene

Ob tem se je posebej obregnil ob družbo Petrol, kjer so v petek izpostavili, da so zaradi zvišanja minimalne plače prisiljeni v racionalizacijo poslovanja. "Predsednik uprave Petrola (Sašo Berger op. a.) ima mesečno plačo 28.000 evrov bruto, povprečen član uprave pa si na to plačo izplača še 70 odstotkov variabile, kar pomeni, da en sam predsednik uprave zasluži toliko kot človek na minimalni plači v treh letih. A o teh plačah se nikoli ne pogovarjamo, o minimalnih plačah pa se ves čas," je bil kritičen.

V Gospodarski zbornici Slovenije pa so v ponedeljek opozorili, da je zaradi skoka stroškov dela, ki je tudi posledica dviga minimalne plače, ogrožen obstoj 16.000 podjetij in 66.000 delovnih mest.

Mesec je minimalno plačo za letos določil pri 1481,88 evra bruto, kar za samsko osebo brez otrok in posebnih olajšav pomeni 1000 evrov neto.

vlada obisk gorenjska minimalna plača

KOMENTARJI53

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Z O V
10. 02. 2026 17.58
Požrešnost bo pripeljala do razpada Slovenije....
Odgovori
+2
2 0
BBcc
10. 02. 2026 18.00
Požrešno kapitala.
Odgovori
0 0
Misika1967
10. 02. 2026 17.57
Ljudje redno zaposleni na minimalni placi morajo na rdeci kriz po pakete s hrano da prezivijo,humanitarne organizacije jih oblacijo,kopujejo postelje,pralne stroje,placajo elektriko,otroke vozijo na morje,zbirajo za solske potrebscine in to kljub temu da oba starsa delata. Vsakega od vas je lahko sram da nasprotuje dvigu plac vsakega. Tukaj cele dneve brezposelno otresate lazi namesto da bi se veselili za delavca. Zal jj in nsi niso za delavca ampak za kapitaliste in koliko bodo sami v zepe pobasali. Zato jih nikakor ne morem podpret na volitvah. Jansa v obleki hugo boss nebo nikoli za delavca nikoli.
Odgovori
+1
2 1
BBcc
10. 02. 2026 18.01
To je čista resnica
Odgovori
0 0
Jous
10. 02. 2026 17.52
Zdaj ko so se tik pred volitvami prikazali na Gorenjskem - upam, da jih je kdo vprašal, kaj je z navezovalno cesto oz. dostopom do avtoceste za Škofjo Loko, Poljansko in Selško dolino. Tukaj smo kot za devetimi gorami.Ni normalno, da za 25 km potrebuješ uro in pol vožnje..In isti problem imajo tudi tovornjaki in gospodarska vozila
Odgovori
+1
1 0
jogo
10. 02. 2026 17.49
Zakaj samo 1000 €, če se ne da preživeti?
Odgovori
+3
3 0
peresni
10. 02. 2026 17.54
Vprašaj bogate in desne.
Odgovori
-1
1 2
ptuj.si
10. 02. 2026 17.59
Torej levi niso bogati? Torej je golob desni?
Odgovori
+0
1 1
frenk7
10. 02. 2026 17.45
Ta država je že trideset let ujeta v blodnje enega človeka, udbovca in komunista, v blodnje pacienta, ki želi vladati brez omejitev.
Odgovori
+4
6 2
ptuj.si
10. 02. 2026 17.59
Čisti opis Kučana.
Odgovori
+1
1 0
Z O V
10. 02. 2026 17.59
Janush Jashari bo zapisan v zgodovino Slovenije kot izdajalec...
Odgovori
-1
0 1
peresni
10. 02. 2026 17.45
A je janšev sin na minimalcu ali živi od obresti od milijonov ...?
Odgovori
+0
3 3
ptuj.si
10. 02. 2026 17.59
Katerih milijonov? Jankovićevih?
Odgovori
+1
1 0
frenk7
10. 02. 2026 17.45
Velika rdeče - črno(bela) koalicija SD(S) … že trideset let obstaja in deluje na področju korupcije, kraje državnega premoženja in denarja.
Odgovori
+0
3 3
peresni
10. 02. 2026 17.44
Desni z integriteto non stop odstopajo od poslanske imunitete, s položajev.... In so ponosni ker še tega ne vedo, kaj je nepreklicni odstop🤮. Drugače pa bomo s to vlado imeli čez tri leta minimalno plačo 1300-1400 e. In bogati bodo obdavčeni ..tako da znajo oditi v svoje hotele na Hrvaško in Mavricijus.
Odgovori
-4
1 5
peresni
10. 02. 2026 17.55
Drugače bomo pa s trenutno vlado čez tri leta imeli ....
Odgovori
-1
0 1
frenk7
10. 02. 2026 17.44
Volivci ne bomo nikoli pozabili vlade 2020-2022, ko so nam vladali avtokrat, primitivci, prostaki, kriminalci, psihopati, sociopati in narcisi,... imenovali smo jih klerojanšizem.
Odgovori
-1
2 3
frenk7
10. 02. 2026 17.43
Po 30 letni grozni zapuščini SDS in SD je Golobova vlada začela vzpostavljati red in prenovo na mnogih zavoženih področjih, zato pa je deležna takih nasprotovanj in odpora opozicije in koalicijske SD.
Odgovori
-1
1 2
ptuj.si
10. 02. 2026 18.00
In zato je svoboda v koaliciji s SD?
Odgovori
0 0
frenk7
10. 02. 2026 17.42
Samo, da pri nas ne vlada več klerojanšizem, to je sds in njena podpornica nsi, …. vse drugo bomo z veseljem sprejeli in preživeli…. V S(s)vobodi se imamo prav lepo.
Odgovori
-1
1 2
biggie33
10. 02. 2026 17.36
Človek, ki si integriteto razlaga po svoje, za nasprotje interesov pa še ni slišal.. ni kaj, pravi intelektualec!!
Odgovori
-4
0 4
utrillo
10. 02. 2026 17.35
Ta gospa naj pojasni za kakšne investicije smo se zadolžili. Ali bomo vzpostavili center za napredne biotehnologije in gensko terapijo, ali gre za investicije v industrijo delov za vesoljske tehnologije in pospeševalnike delcev, ali gre za raziskovanje naprednih energetskih virov itd.? Ali pa gre za investicije v beton, asfalt in cegle? Če gre za to zadnje, bo to zagotovo ustvarjalo hudo visoko dodano vrednost, ki jo nujno potrebujemo za 30% rast minimalne plače ob 2% rasti produktivnosti v zadnjih štirih letih.
Odgovori
-3
1 4
Bolfenk2
10. 02. 2026 17.33
Nekako smo se strinjali, da je minimalna plača tista, ki najbolj ruši razmerja, predvsem do ostalih plač. Ne samo v gospodarstvu, tudi v javnem sektorju, moram biti zelo odkrit. To je najbolj destruktiven element v tem trenutku," je povedal predsednik vlade. Golob je spet na drogah. Pa on je podprl norega Meseca, da so uzakonili ta "destruktivni element". Gospodarstnikom tega ne rabiš govoriti, njim je jasno da tako visoka minimalna plača pomeni katastrofo.
Odgovori
-3
4 7
Misika1967
10. 02. 2026 17.41
1000eu visoka placa 🤣🤣🤣😂🤣🤣probaj se enkrat precitat kan si napisal VISOKA PLACA,pa kaj je z ljudmi narobe??,?da nekdo gara za taki mali denar mora hodit po pakete na rdeci kriz,prosit za placilo poloznic pa posteno dela cel mesec!!! Nekomu ustvarja velike dobicke taisti pa ga placa MINIMALNO. Sramota da sploh to pises.
Odgovori
+3
3 0
Omreznina2024
10. 02. 2026 17.33
Šivilja sploh ni bila izvoljena v parlament in ona bi sedaj rada pamet prodajala , poleg tega vsak ve kako se je sama hotela vrinit k Junkerju , ki je padal po tleh.
Odgovori
-2
1 3
Cupko
10. 02. 2026 17.29
Draga šivilja, kako pa lahko preživijo upokojenci z minimalno penzijoza 40 let dela in božičnico 150 evrov. Banda, da je ni večje! Podrli ste vsa plačna razmerja in trdite, da božičnica za vse in ta dvig minimalca ni volilni bombonček! Po drugi strani pa zaposlujete v javno upravo nemogoče število ljudi in pred volitvami boste morali še povečati to število, ker je treba poskrbeti za svoje
Odgovori
-1
2 3
Misika1967
10. 02. 2026 17.43
Prezivite isto kot prej ko ni bilo bozicnice,isto kot takrat ko vam je vladal jj z podrepniki pa se niste razburjali. Cisto isto. Pa se enkrat ga volite pa vam bo se 150eu dodatka vzel.
Odgovori
0 0
Groucho Marx
10. 02. 2026 17.28
Kaj bluziš alenčica, brez samurajskih jenov pernati ne bi imel niti za božičnice niti za plače v svojem javnem koncernu. Popoldanski privatni doo je druga pesem... tam se iz javnih sredstev kopičijo bogati privatni dobički.
Odgovori
+0
2 2
Misika1967
10. 02. 2026 17.45
Ti pa res nevem gdaj delas??? Od jutra tukaj pisaris. A si ti Janez??
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
10. 02. 2026 17.23
Dajte zavajat s to minimalnonplačo. Najprej se mora gospodarstvo razviti preden povišaš plače. Sicer vseeno dobro da so jo
Odgovori
+0
4 4
Delavec_Slo
10. 02. 2026 17.18
A lahko imamo še večjega bukselna kot je ta za premieja!
Odgovori
+4
8 4
Groucho Marx
10. 02. 2026 17.21
Lahko ga imamo in sicer kot ministra za delo.
Odgovori
+4
6 2
frenk7
10. 02. 2026 17.12
Narod, kljub organizirani hujskaški propagandi proti aktualni vladi, vsak dan znova spoznava, da je možno izbrati oblast, ki svojih ljudi ne pretepa, zapira in obmetava s solzivcem in da so lahko nanjo tudi ponosni.
Odgovori
-3
6 9
Delavec_Slo
10. 02. 2026 17.18
Frenk v denarnico poglej pa se vprašaj!
Odgovori
+4
8 4
Groucho Marx
10. 02. 2026 17.22
Naši frenkici golobizem denarnico polni, je kdo pričakoval kaj drugega?
Odgovori
-4
2 6
