Minimalna plača: na kaj je treba biti po novem pozoren?

Na prvi pogled so vse to dobrodošle spremembe za zaposlene. Pa je res tako?

Novo leto prinaša hkrati dvig in nov način obračunavanja minimalne plače. Ta se bo dvignila na 700 evrov neto, hkrati pa bodo iz nje izvzeti dodatki za delovno dobo, delovno in poslovno uspešnost ter za težje delovne pogoje.

Na svobodnih sindikatih (ZSSS) zaposlene opozarjajo, naj bodo januarja, predvsem pa februarja, še posebej pozorni na svoje plačilne liste. "Naj res vsak preveri, ali je najnižja izplačana plača minimalna in ali so res izvzeti vsi dodatki," je opozorila predsednica ZSSS Lidija Jerkič.

Ob tem je spomnila, da so v javnosti zaokrožila navodila gospodarske zbornice (GZS) delodajalcem, kako naj bodoča izplačila čim bolj znižajo. "Preprečili bi radi spoštovanje navodila GZS, ki implicitno vsebuje napeljevanje na to, da se nekateri dodatki nezakonito vključujejo v osnovno plačo," je dejala. Če jim ne bo uspelo, sebodo poslužili tudi kazenskih prijav.

Predsednik KSS Pergam Jakob Počivavšek je gospodarsko zbornico pozval, naj priporočila umakne, saj delodajalcem predlaga kršenje zakona, sodna praksa pa kaže, da v primeru tožb na sodiščih nimajo možnosti za zmago.

"Imam informacije, da želijo delodajalci stimulativne dodatke čim bolj oklestiti, dodatek za delovno dobo pa vključiti v osnovno plačo," je opozoril tudi Anton Rozman(Sindikat tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije) in dodal, da bo to vodilo v "uravnilovko". Z drugimi besedami: med plačami delavcev, ki opravljajo različno zahtevana in različno odgovorna dela, praktično ne bo več razlik. Navedel je primer podjetja, kjer priznavajo, da bo plača poslovodij po novem izenačena s plačami prodajalcev, "kar definitivno ni sprejemljivo, vendar vodstvo podjetja trdi, da nimajo nekega manevrskega prostora".

"Človek, ki dela s polnim delovnim časom, ne sme biti pod ravnjo dostojnega preživetja. Žalostno je, da tega niso uvideli delodajalci, ampak je morala z zakonom to predvideti država," je spomnila Saška Kiara Kumer(sindikat prometa in zvez), obenem pa tudi ona priznala, da v podjetjih lahko zdaj pričakujemo "uravnilovko". A to, po njenem, ne kaže na težave z definicijo minimalne plače, ampak kaže na to, da so plače prenizke in bi jih bilo treba dvigniti.

Priporočila ob spremembi minimalne plače (za ZSSS pripravila Andreja Poje)

Na spletni strani ZSSS so pripravili navodila zaposlenim, na kaj naj bodo ob uvedbi novih pravil izračunavanja minimalne plače še posebej pozorni.

"Še zlasti opozarjamo na naslednje: Na ravni podjetij ne pristajajte na nižanje dodatka na delovno dobo in ne pristajajte na njegovo vključitve v osnovne plače!" so zapisali. Gre namreč za dodatek, ki je v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) pravica delavca in se ga ne more vključiti v osnovno plačo, drugače dogovore pa je mogoče sprejeti zgolj na ravni kolektivne pogodbe dejavnosti.

Prav tako delojemalce pozivajo, naj na ravni podjetij ne pristanejo na nižanje ali vključevanje dodatkov za nadurno, nočno, nedeljsko in praznično delo v osnovno plačo.

Enako velja za ukinjanje ali nižanje dodatkov iz naslova posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu, ki niso vsebovani v zahtevnosti dela in s tem vključeni v osnovno plačo delavcev. "Ti dodatki so lahko ukinjeni zgolj, če se ustrezno zvišajo osnovne plače delavcev, ki delajo v omenjenih pogojih dela," opozarjajo.

In delovna uspešnost? Tudi ta je izvzeta iz definicije minimalne plače in se prišteva na polno minimalno plačo. "Če bi jo delodajalec želel zmanjšati ali ukiniti, jo poskusite vključiti v osnovne plače delavcev, ki naj se temu ustrezno zvišajo," sindikati svetujejo delavcem.