Minimalna plača: v Luksemburgu enkrat višja kot v Sloveniji

Bruto minimalna plača se je januarja v članicah EU gibala med 551 in 2638 evri. Najnižji 'minimalec' v EU prejemajo delavci v Bolgariji, najvišjega pa v Luksemburgu. Slovenija je s 1278 evri na 8. mestu med 29 evropskimi državami, ki so bile vključene v analizo. Primerjava gibanja minimalnih plač v evropskih državah je še pokazala, da so se te v zadnjih 10 letih najbolj povišale v državah vzhodne in jugovzhodne Evrope, kjer so sicer praviloma še vedno najnižje.

OGLAS

Slovenska bruto minimalna plača se je v 10 letih dvignila za 487 evrov. FOTO: Shutterstock icon-expand

Ustrezna minimalna plača je ključna za to, da imajo delavci dostojen življenjski standard. Euronews Business je preveril, kakšne so bruto minimalne plače v 29 evropskih državah. V analizo niso bile vključene skandinavske države, Avstrija in Italija, so pa zato vključili šest držav kandidatk za članstvo v EU. In razlike so precejšnje. Januarja 2025 je bila najnižja bruto minimalna plača med vsemi primerjanimi državami v Ukrajini, znašala pa je 182 evrov. Sledijo Moldavija, kjer minimalna plača znaša 285 evrov, Severna Makedonija s 360 evri in Albanija s 408 evri. Najnižji minimalec med članicami EU prejemajo delavci v Bolgariji (551 evrov bruto). Po drugi strani pa je najvišja minimalna plača v Luksemburgu, kjer znaša kar 2638 evrov bruto. Precej blizu je tudi Irska, kjer je minimalec 2282 evrov. Nad 2000 evri bruto minimalne plače prejemajo še delavci na Nizozemskem (2193 evrov), v Nemčiji (2161 evrov) in Belgiji (2070 evrov). Slovenija je na 8. mestu, saj je januarja minimalna plača znašala 1278 evrov.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V zgornji grafiki lahko vidimo tudi, koliko je višina minimalne plače znašala pred 10 leti oziroma za koliko so se minimalne plače dvignile v tem času. Januarja 2015 je denimo bruto minimalna plača v Bolgariji znašala 184 evrov, v Luksemburgu pa 1923 evrov. Najnižjo minimalno plačo je pred desetimi leti imela Moldavija, kjer je ta znašala le 53 evrov. Ta država je med primerjanimi zabeležila tudi največjo rast bruto minimalne plače, in sicer se je ta povečala za kar 438 odstotkov v desetih letih. Nominalno izraženo v evrih (brez upoštevanja nihanj lokalne valute) je največjo rast bruto minimalne plače med državami EU zabeležila Romunija, kjer se je povečala za 273 odstotkov: z 218 evrov januarja 2015 na 814 evrov januarja 2025. V Bolgariji, kjer so bile plače zgodovinsko med najnižjimi v EU, se je minimalna plača povečala s 184 evrov na 551 evrov, kar pomeni 199-odstotno rast od leta 2015. Minimalna plača se je najmanj dvignila v Franciji, v zadnjih desetih letih le za 24 odstotkov oziroma s 1458 evrov na 1802 evra. V Nemčiji se je minimalec povečal za 717 evrov bruto, kar pomeni 50-odstotno povišanje. V Sloveniji se je povišala za 61 odstotkov oziroma za 487 evrov bruto. Stopnja rasti najvišja v vzhodni in jugovzodni Evropi Primerjava minimalnih plač kaže, da so države v vzhodni in jugovzhodni Evropi v zadnjih 10 letih doživele najvišjo povprečno stopnjo rasti minimalne plače. S tem so te države za malenkost zmanjšale zaostanek za zahodnoevropskimi državami.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči