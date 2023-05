Han: Magna bo državi vrnila 22,1 milijona evrov in ostaja v Sloveniji

Takoj po prejemu informacije so na ministrstvu pristopili k pogovorom z Magno in danes je Han zadovoljen, da so dosegli sporazumni dogovor. Magna bo Republiki Sloveniji vrnila celotno dobljeno finančno spodbudo v višini 18,5 milijona evrov, pa tudi obresti v višini 3,5 milijona evrov, torej skupno dobrih 22 milijonov evrov.

Že v začetku marca, ko nas je Magna Steyr obvestila, da bo prenehala z obratovanjem v lakirnici v Hočah, smo na ministrstvu pričakovali, da bodo državi vrnili prejeto subvencijo za tovarno v Hočah – zavedajoč se, da to vračilo ni samoumevno, je na novinarski konferenci uvodoma povedal gospodarski minister Matjaž Han . Pri tem so imeli dve možnosti. "Da tvegamo večletno sodno pravdanje z negativnim izidom ali nekaj, na kar sem vezan in je tudi moj način dela, da se pogovarjamo in najdemo nek sporazumni dogovor o vračilu subvencije."

Pogovori niso bili enostavni, so pa bili zelo konstruktivni in korektni, je še dejal Han. Zanje so vedeli samo na ministrstvu in predsednik vlade, čigar podporo so imeli.

Magna je po njegovih besedah izpolnila določene cilje iz pogodbe – izvedla je investicijo, zagnala proizvodnjo in do marca zaposlila 130 ljudi. A nastopile so nepredvidljive okoliščine, ki so pomembno vplivale na proizvodnjo – pandemija covida-19, rusko-ukrajinska vojna, energetska kriza in motnje v dobavni verigi ter to, kar je specifično za Magno – spremenjeni pogoji delovanja avtomobilske industrije, je naštel minister. "To so fakti in tega smo se zavedali, ko smo šli v pogovor z Magno."

"Zato vračilo spodbude ni bilo nikakor samoumevno. Pomembno je, da so pogovori z Magno potekali konstruktivno in da smo dosegli dogovor," je poudaril Han in dodal: "To je pomembno iz dveh vidikov: prvič, slovenski proračun ni bil v ničemer oškodovan, in drugič, Magna je s tem pokazala odgovorno ravnanje do slovenske države in družbe. Obenem pa je to pogoj za dobro sodelovanje v prihodnje."

Han meni, da so naredili dober dogovor za Slovenijo, zato se je tudi zahvalil vsem, ki so sodelovali pri pogovorih tako na naši strani kot na strani Magne.

Magna ostaja v Sloveniji

Han je izpostavil, da je glede na pomembnost slovenske avtomobilske industrije in mednarodno pozicioniranje Slovenije v tem segmentu pomembno, da Magna ostaja v Sloveniji. "Magna je nenazadnje četrti največji proizvajalec avtomobilskih delov na svetu. Hkrati pa je nujno, da na tem območju končno zaživi proizvodnja, ki bo z novimi zaposlitvami in višjo dodano vrednostjo v dobrobit te regije in slovenskega gospodarstva," je dejal.

Dodal je, da je ministrstvo z Magno v pogovorih glede njenih nadaljnjih aktivnosti. Trenutno je na Magnini lokaciji v Hočah tehnološko-razvojni center. "Lahko povemo, da si Magna intenzivno prizadeva za zagon proizvodnje v Hočah. Trenutno ne želim prejudicirati nadaljnjih korakov Magne. Vsekakor pa si želimo, da Magni uspe najti poslovno priložnosti in v tovarni v Hočah zagnati celovito proizvodnjo vozil."

Ob tem je izpostavil, da imamo v Sloveniji uspešne primere tujih neposrednih investicij, kot so na primer Lek, Yaskawa, Lonstroff, Bosch, Hisense Gorenje, Carthago in Steklarna Rogaška. "To dokazuje, da je Slovenija odprta tako za domače kot tuje neposredne investicije, jih podpira in zagotavlja ustrezno okolje za njihovo delovanje. Za vsakega investitorja v Sloveniji si želimo, da bi posloval uspešno. Enako želimo tudi Magni," je zaključil.

Spomnimo

Prihod Magne v Hoče sta leta 2016 napovedala takratni premier Miro Cerar in gospodarski minister Zdravko Počivalšek, vlada pa je sprejela celo poseben zakon, znan kot Lex Magna, ki je med drugim omogočal razlastitev lastnikov zemljišč. Proizvodnja v hoški lakirnici je stekla leta 2019, marca letos pa so v Magni napovedali njeno zaprtje. Takrat so sporočili, da se program presežnih delavcev nanaša na 90 zaposlenih, pri čemer naj bi nekaterim delo ponudili v njihovi graški tovarni. Na zadnjem sestanku s sindikatom so predstavniki Magne predložili seznam 115 zaposlenih.

Marca so se delavci Magne zbrali na protestu, in sicer zaradi nezadovoljstva, ki se je zadnje leto dni stopnjevalo in doseglo vrhunec z napovedanimi odpuščanji. Namesto ponujenih dveh plač je sindikat zahteval tri, za tiste, ki bi si službo našli še pred tem in bi zato dali odpoved sami, pa so pričakovali še eno dodatno plačo, saj podjetju tako ne bo treba plačati njihovega čakanja na delo. Vodstvo in predstavniki zaposlenih niso uspeli uskladiti dogovora o pogojih za izvedbo programa presežnih delavcev.