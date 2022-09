Minister: Razmere so take, da ne morejo preživeti vsi. Podjetniki: Poiskati je treba rešitev

V torek je namreč Slovenska industrija jekla (SIJ) sporočila, da bodo zaradi visokih cen energentov s septembrom začeli zmanjševati obseg proizvodnje. Dodatno so v družbi pojasnili, da je odločitev o optimizaciji proizvodnje zaradi izjemno visokih cen energentov v tem trenutku smiselna in pravilna za zagotavljanje stabilnega poslovanja družbe do konca leta.

So pa poudarili, da kljub zmanjšanju obsega proizvodnje ne predvidevajo odpuščanj, a so v družbi SIJ Acroni na Jesenicah že uvedli nekatere organizacijske ukrepe, kot je skrajšan delovni čas in čakanje na delo. A glede na to, da cene energentov še naraščajo, bodo v podobna dejanja kmalu prisiljena tudi druga podjetja. Da prav energetska draginja in dobava energentov pod vprašaj postavljata nemoteno poslovanje precejšnjega števila slovenskih podjetij, opozarjajo številni gospodarstveniki, ki so nad odzivom vlade razočarani.

Blaž Cvar, predsednik OZS, je poudaril, da postaja situacija na področju energentov neobvladljiva. "Cene rastejo brez zadržka in črnogledo se napovedujejo celo 10- in 15-kratniki cen iz leta 2021," je povedal. Zaradi enormnih cen so tako najbolj prizadeta ravno tista podjetja, ki so energetsko intenzivna, ki potrebujejo velik odjem električne energije. Taki so kovinarji, večji obrati v lesno predelovalni industriji in tudi obrati, ki imajo veliko zaposlenih v proizvodnji.

Da mora ne le slovenska vlada, ampak celotna EU poseči na trg z energenti ter uvesti strukturno reformo tega trga, jasno poudarja predsednik GZS Tibor Šimonka. Generalni direktor GZS Aleš Cantarutti pa dodaja, da zaradi aktualnih cen električne energije in zemeljskega plina industrijska proizvodnja pada. Temu pritrjuje tudi predstavnik proizvodnje in predelave materialov Marko Drobnič iz Taluma, ki pričakuje jasna stališča vlade glede vloge in pomena industrije, ki je na začetku verige vrednosti, v Sloveniji, in da se ji zagotovi primerljivo in konkurenčno poslovno okolje. Kot akutno je izpostavil že sedanji padec proizvodnje aluminija na 20 odstotkov kapacitet, jekla na 30–40 odstotkov ter papirja na 10–15 odstotkov. "Zato je nujna regulacija cene električne energije in zemeljskega plina," je poudaril.