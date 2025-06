Minister vodstvu Petrola: Nestrinjanje izrazite na volitvah ali z odstopom

Kot je v pismu predsedniku uprave Petrola Sašu Bergerju zapisal minister Aleksander Jevšek , lahko nasprotovanje vladnim odločitvam v družbi izrazijo drugače, kot z zapiranjem bencinskih servisov v oddaljenih in manjših krajih, ustavitvijo razvojnih naložb ter zamrznitvijo sponzorstev in donatorstev.

"Svoje nestrinjanje zoper odločitev vlade lahko izrazite na prihajajočih volitvah ali celo odstopite kot predsednik uprave. Lahko nadaljujete z dialogom z vlado in iščete rešitev. Toda tisto, česar pa ne smete storiti, je kaznovanje ljudi zaradi nestrinjanja z vladno odločitvijo," je navedel Jevšek.

Ob tem je izpostavil, da so z zaprtjem bencinskega servisa na Petrini v Občini Kostel tamkajšnjim prebivalcem poleg samih storitev bencinskega servisa zaprli tudi mini market, poslovalnico banke in poštno poslovalnico, česar sam kot minister za kohezijo in regionalni razvoj ne razumeti in ne sprejeti. "Takšni ukrepi vam kot uglednemu menedžerju in družbi Petrol, ki praznuje 80 let in je tako del našega vsakdanjega življenja že osem desetletij, ne morejo biti v ponos," je prepričan minister.

Predsednika uprave Petrola je pozval k državotvornemu ravnanju. "Odprite bencinske servise v Petrini, Črnem Vrhu nad Idrijo, Solčavi in Podkorenu, nadaljujte z razvojnimi naložbami in odmrznite sponzorstva ter donatorstva, s katerimi pomembno prispevate k razvoju. Vsako zaprtje bencinskega servisa, pošte, trgovine, bankomata /.../ se mogoče iz pisarne zdi majhen ukrep, ki pa na terenu v oddaljenih in manjših krajih povzroči velike težave. Skupaj lahko dosežemo več za vse," je podčrtal minister.