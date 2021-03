PRENOS V ŽIVO: Ministra z vodstvom Adienta, odpuščenim delavcem na pomoč tudi Skaza

Iz matičnega koncerna pa so v pojasnilih za javnost sporočili, da so notranja preverjanja in pogovori s ključnimi kupci pokazali, da Slovenija z vidika stroškov ni več najboljša država. K odločitvi za zaprtje tovarne v Slovenj Gradcu so tako prispevali slabi obeti za v prihodnje in poslabšanje stroškovne konkurenčnosti.

Minister Počivalšek je takoj napovedal iskanje rešitev za zaposlene in sporočil, da od globalno uspešnih podjetij pričakuje, da se zavedajo odgovornosti do svojih sodelavcev in uporabijo vse svoje znanje, da zaščitijo tudi slovenske interese. Na ministrstvu za delo pa so izrazili zaskrbljenost ob napovedanih odpuščanjih v Adientu in tudi v ormoškem Safilu. Ohranjanje zaposlenosti, delovnih mest in zagotavljanje socialne varnosti delavkam in delavcem so ključna skrb ministrstva in ena od pomembnih prioritet ministra Janeza Ciglerja Kralja, so navedli.

Odpuščenim delavcem Adienta ponuja zaposlitev tudi Skaza

Zaposlitev so sicer Adientovim delavcem že ponudili v Gorenju.