Ministri EU za energetiko brez dogovora o omejevanju cen plina

Nesoglasja ostajajo predvsem pri višini omejitve cene, pri čemer Slovenija meni, da je dogovor mogoče najti na območju med 160 in 220 evri, je dejal minister.

Po ministrovih besedah je slovenski delegaciji danes uspelo doseči to, da omejevanje cen ne bi veljalo samo za terminske pogodbe za en mesec in tri mesece, ampak tudi za pogodbe za eno leto. Drugi cilj Slovenije, ki je omejevanje cen plina na vseh regionalnih borzah in ne samo na nizozemskem trgovalnem vozlišču TTF, pa še ni izpolnjen. Vendar pa zelo dobro kaže, je dejal Kumer.

O mehanizmu bodo zdaj v četrtek na vrhu predvidoma razpravljali voditelji EU, v ponedeljek pa se bodo na novem zasedanju sestali ministri za energetiko. "Verjamem, da bo čez dva dni Evropski svet dal dodatne, bolj ozke usmeritve, ki jih bomo morali mi seveda upoštevati pri končnem dogovoru v ponedeljek," je še povedal slovenski infrastrukturni minister. Izrazil je prepričanje, da bo dogovor v ponedeljek dosežen.

Evropska komisija je sicer predlagala vzpostavitev mehanizma, v skladu s katerim bi zgornjo mejo cene terminskih pogodb za zemeljski plin za mesec naprej na nizozemskem trgovalnem vozlišču TTF postavili pri 275 evrih na megavatno uro. Mehanizem bi se samodejno sprožil, če bi cena več kot dva tedna presegala to vrednost, obenem pa to ne bi odražalo razmer na globalnih trgih. Razlika glede na globalne trge bi morala znašati 58 evrov ali več.