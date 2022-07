Ministri na dan zaslužijo od 180 do 280 evrov bruto, kakšne so mesečne plače?

Veste, koliko znaša mesečna plača ministra v vladi Roberta Goloba? Na račune so bile nakazane prve plače, ker so v prvih dneh junija potekale primopredaje poslov, pa so tudi stari vladi za junij izplačali enodnevno plačo. Golobova vlada je ohranila višino plačnih razredov, ki so bili za ministre in državne sekretarje določeni v mandatu pretekle vlade pod vodstvom Janeza Janše. Za kakšne zneske gre in koliko so nekdanji ministri zaslužili v enem dnevu?

V enem dnevu so ministri zaslužili nekje v razponu 180–280 evrov bruto. Največ, slabih 6.000 evrov bruto, zasluži premier Robert Golob. Ministrica za kmetijstvo Irena Šinko 5.800 evrov, notranja ministrica Tatjana Bobnar 5.700. Minister za finance in ministrica za zunanje zadeve Klemen Boštjančič in Tanja Fajon dobita dobrih 5.600 bruto, minister za obrambo Marjan Šarec 5.500, minister za delo Luka Mesec pa 5.300. Pri vseh zneskih gre za bruto plače. Kakšni pa so enodnevni zneski? Janez Janša je, denimo, za 1. junij prejel dobrih 277 evrov bruto, za mesec maj pa je prejel plačilo v višini slabih 6.100 evrov bruto. Nadomestila po prenehanju funkcije prejema šest ministrov, Zdravko Počivalšek, Marjan Dikačučič, Mark Boris Andrijanič, Andrej Šircelj, Jože Podgoršek in Boštjan Koritnik. Počivalšek je, denimo, za junij prejel dobrih 4.700 evrov bruto. Prav Počivalšek pa naj bi čakal še na odškodnino v vrednosti približno 100 tisoč evrov. Razlog za njegovo nadomestilo naj bi bilo po poročanju portala Necenzurirano to, da naj bi imel s Termami Olimia sklenjen sporazum, po katerem mu pripada odškodnina. Ta mu pripada, če mu v termah ne ponudijo zaposlitve, ki jo je zapustil, ko je vstopil v politiko. Šlo naj bi za 12 direktorskih plač oz. okoli 100.000 evrov. Informacijo smo poskušali preveriti pri Počivalšku, vendar se na naše klice in sporočila ni odzval.