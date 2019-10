Ministrstvo potrdilo: Termit ne sme predelovati odpadkov

V Termitu so se v današnjem sporočilu za javnost osredotočili prav na poročilo Arsa. Kot so ponovili, je nestrokovno in pomanjkljivo, temu pa da pritrjuje tudi pretežen del slovenske stroke. Spomnili so, da vgrajujejo gradbene kompozite, ki se klasificirajo kot gradbeni material. "Analizo gradbenih kompozitov je zato v skladu z mednarodno priznanimi standardi in tudi slovensko zakonodajo treba narediti na neporušenih (torej nezmletih) vzorcih," so zapisali.

Prepričani so, da je napačna tudi predpostavka poročila, da gre pri preiskovanem materialu za naravna tla in ne gradbeni material, čeprav iz poročila izhaja, da so preiskovali umetni nasip."Slednji se v skladu z gradbeno zakonodajo klasificira kot gradbeni objekt," so izpostavili.

Ob tem so priznali, da so bili v sklopu vzorčenja res uporabljeni tudi vzorci iz naravnih tal, a ti po njihovih besedah niso bili vključeni v laboratorijske analize, "saj so že terenske meritve pokazale, da ni prisotnih spornih snovi". Ocena, da je nastala okoljska škoda tlom, je tako neustrezna, so zatrdili.