Kmalu možen vpis ljudskih obveznic: od 1000 do 250.000 evrov

Na finančnem ministrstvu so pripravljeni na skorajšnji začetek vpisovanja t. i. ljudskih obveznic, ki jih namerava država konec marca izdati drugič doslej. Vpis bo potekal prek izbranih distributerjev, ki zagotavljajo, da bo postopek enostaven in hiter. Tako kot finančni minister Klemen Boštjančič menijo, da so obveznice varna in donosna naložba.

OGLAS

Gre za drugo izdajo ljudskih obveznic, namenjenih fizičnim osebam s prebivališčem v Sloveniji. Prvo je Slovenija v skupnem obsegu 261 milijonov evrov izdala februarja lani. "Želimo, da bo tudi letošnja izdaja tako uspešna kot lani in da bo dosegla podobno višino," je danes na skupni novinarski konferenci s predstavniki distributerjev v Ljubljani dejal Klemen Boštjančič. Obveznice bodo dostopne na 268 vpisnih mestih po državi prek štirih distributerjev, to so banke NLB, OTP banka in BKS Bank ter borzno-posredniška družba Ilirika.

Novinarska konferenca o ljudskih obveznicah FOTO: Bobo icon-expand

Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak je povedal, da bo mogoče obveznice vpisati v 70 poslovalnicah njihove poslovne mreže. "Gre za enega najpomembnejših instrumentov finančnega opismenjevanja Slovencev in poskušali bomo maksimalno olajšati aktivnosti naših strank," je zagotovil. Tako kot predsednik uprave OTP banke Spyridon Ntallas je Brodnjak ponosen, da lahko sodelujejo pri projektu izdaje ljudskih obveznic. V poslovni mreži OTP banke bo vpis mogoč v 79 poslovalnicah. Prav tako bo vpis potekal prek BKS Bank, katere vodja Jana Benčina Henigman je pojasnila, da bo postopek vpisa zelo enostaven. Tisti, ki že imajo trgovalne račune, ga bodo lahko izvedli kar iz domačega naslanjača, kdor računa še nima, pa lahko pride v eno od osmih poslovalnic BKS Bank, je dejala. Četrti distributer je borzno-posredniška družba Ilirika, ki bo vpis organizirala v 109 izbranih poslovalnicah Pošte Slovenije in v dveh svojih. Predsednik uprave Ilirike Igor Štemberger je spomnil, da država pri ljudskih obveznicah jamči znesek do 250.000 evrov, kar je bistveno več kot za depozite v bankah. "Tudi obrestna mera je z 2,75 odstotka dobra," je še dejal. Skupni obseg izdaje triletnih obveznic tokrat ni vnaprej določen in po po Boštjančičevih besedah odvisen od zanimanja vlagateljev. Velja pa omejitev, da lahko vsak vpiše najmanj eno in največ 250 obveznic oz. v vrednosti od 1000 do 250.000 evrov. Najvišji možni znesek vpisa je višji kot lani, ker želijo doseči tudi ljudi z več prihranki, ki jih zanima ljudska obveznica, je pojasnil minister. Vpisovanje se bo začelo v ponedeljek Vpisovanje ljudskih obveznic se bo začelo v ponedeljek ob odprtju poslovalnic in bo trajalo do 21. marca do 12. ure. Za oddajo naročila mora imeti vlagatelj pri banki ali borznoposredniški hiši odprt trgovalni račun vrednostnih papirjev. Če tega še nima, bo za njegovo odprtje potreboval osebni dokument, številko bančnega računa, davčno številko ter enotno matično številko občana. V času vpisa bodo obveznice na voljo zgolj polnoletnim fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Po 1. aprilu, ko bodo pod oznako RS96 uvrščene na trgovanje na Ljubljanski borzi, bodo prosto prenosljive in jih bo lahko kupil kdorkoli.

Novinarska konferenca o ljudskih obveznicah FOTO: Bobo icon-expand

Za 10.000 evrov obveznic bi vsako leto dobili 275 evrov obresti Obrestna mera v višini 2,75 odstotka pomeni, da bo vlagatelj v primeru vpisa za 10.000 evrov obveznic vsako leto prejel 275 evrov obresti, v treh letih torej skupaj 825 evrov. Obresti se bodo izplačevale vsako leto 28. marca, prvič 28. marca 2026. Glavnica se bo nato izplačala ob zapadlosti obveznic v marcu 2028. Neto donos bo zaradi stroškov trgovalnega računa nekaj nižji, upoštevati pa je treba tudi morebitno plačilo davka. Ob tem velja, da so obresti od vrednostnih papirjev države, izdanih v letih 2024, 2025 ali 2026 in ponujenih izključno fizičnim osebam, v skladu z interventnim zakonom po poplavah avgusta 2023 pri plačilu dohodnine izenačene z obravnavo obresti iz denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah. To pomeni, da so s 25-odstotnim davkom na kapitalske dobičke obdavčene šele nad mejo 1000 evrov. Se pa obresti od tokratnih obveznic, ko gre za davčno obravnavo, seštevajo s tistimi od lani izdanih obveznic ter z obrestni od morebitnih večjih denarnih vlog.