Mirko Tuš odhaja v pokoj, vodenje skupine prevzema sin Andraž

Andraž Tuš je del podjetja na različnih funkcijah že več let, so povedali v Engrotušu. Po študiju na poslovni fakulteti v ZDA je izkušnje v skupini Tuš med drugim pridobival kot direktor marketinga, vzpostavil je trajnostno strategijo podjetja, njegovo področje je bila tudi skrb za tehnološki razvoj podjetja. Kot del vodstvene ekipe bo Andraž Tuš uresničeval dolgoročno zastavljeno strategijo poslovanja skupine Tuš, ki je popolnoma osredotočena na najpomembnejšo dejavnost, to je trgovino.

Prva trgovina, ki sta jo odprla Mirko Tuš in njegova soprogaTanja, je bila pod blagovno znamko Tuš odprta že pred 30 leti. Skupina Tuš ima več kot 3100 zaposlenih in v Sloveniji povezuje več kot 100.000 delovnih mest.

Njihovo prodajno mrežo sestavlja 100 marketov in supermarketov, druga največja veriga drogerij v državi z 42 poslovalnicami, šest poslovalnic Tuš Cash&Carry, spletna trgovina za poslovne uporabnike Tuš Cash&Carry in štirje Planeti Tuš, kjer skupaj mesečno beležijo več kot tri milijone nakupov.

Finančna uprava RS (Furs) je na lastniškem deležu Mirka Tuša v družbi Tuš Holding, ki je edina lastnica Engrotuša, vpisala zastavno pravico zaradi zavarovanja izpolnitve davčne obveznosti v višini 6,53 milijona evrov. S tem mu je tudi prepovedala razpolaganje s tem poslovnim deležem.

Medtem ko so se lani pojavile informacije, da naj bi Tuš Holding pod pritiskom bank vložil tožbo proti Mirku Tušu za vračilo okoli 26 milijonov evrov posojil, v družbi to zanikajo in pravijo, da družba proti edinemu družbeniku ni vložila nobene tožbe za vračilo posojila, saj nobena izmed strank doslej ni kršila nobenih pogodbenih določil. Posojilo nikoli ni bilo odpisano in družba ima še vedno terjatev do svojega družbenika, ki jo je ta dolžan povrniti, pravijo in dodajajo, da so bile vse banke upnic ves čas seznanjene z obstojem tega posojila.

V Tuš holdingu še poudarjajo, da je skupina Tuš v zadnjih 10 letih bankam na podlagi sporazumov in dogovorov odplačala 300 milijonov evrov.

Banke upnice so v začetku leta 2016 skušale terjatve skupaj prodati terjatve do Tuša, a se je prodajni postopek končal brez izbire kupca. Večina bank je nato svoje terjatve do Tuša že prodala finančnim skladom, tega pa ni storila Abanka, ki ima sicer največ terjatev do skupine.

Mirko Tuš se je v preteklih letih znašel tudi pod drobnogledom policije in tožilstva, med drugim ga je že doletela pravnomočna obtožba v zadevi Tušmobil. Poleg tega se se je znašel tudi v preiskavi domnevno spornega prenosa blagovnih znamk Tušmobila.