Množična odpuščanja v Zavarovalnici Triglav?

Zavarovalnico Triglav smo prosili za odziv. Odgovor bomo objavili, ko ga dobimo.

V Konferenci sindikatov zavarovalništva Slovenije opozarjajo na zaostrene razmere v naši največji zavarovalnici, kjer se po njihovih informacijah obetajo množična odpuščanja. "Zadnja dejanja, indici in informacije nam kažejo, da namerava Zavarovalnica Triglav odpustiti več sto ljudi 'zlepa ali zgrda', kar je žal le zadnja v vrsti potez ustrahovanja zaposlenih in nezakonitih praks, ki so se v zadnjem letu v največji zavarovalnici razpasle čez vse meje," so zapisali.

Nekateri zaposleni – med njimi matere samohranilke, invalidi in zaposleni s krepko čez 30 let delovne dobe – so od delodajalca že dobili ponudbo za sporazumno odpoved pogodbe v zaposlitvi "in v zameno drobiž od odpravnine", so ogorčeni. Še posebej zato, so še zapisali, ker poslovni izidi ne kažejo nikakršne potrebe po zmanjševanju zaposlenih, uprava pa se celo hvali z rekordnimi dobički in preseganjem načrtov.

O načrtovanem krčenju števila zaposlenih je sicer prva poročala TV Slovenija. Po njihovih neuradnih informacijah naj bi v Triglavu v naslednjih dveh letih odpustili 15 odstotkov zaposlenih, česar pa v upravi niso potrdili.

Glasovalni stroj in samovoljno ravnanje

Sindikati upravi očitajo tudi samovoljno ravnanje s podporo nadzornega sveta, ki so ga označili za "upravi naklonjen glasovalni stroj". Našteli so vrsto nepravilnosti. Tako je v začetku preteklega leta brez zaposlitve ostal izvoljeni predstavnik delavcev v nadzorni svet Vinko Letnar, "potem ko ga predsednik nadzornega sveta Andrej Andoljšek pol leta preprosto ni vabil na seje nadzornega sveta". Odločitev zdaj izpodbija na sodišču.

Upravi ob tem očitajo, da za vsako ceno onemogoča sodelovanje delavcev pri upravljanju družbe in dodajajo, da se predsednik uprave Andrej Slapar ni odzval niti na eno od 12 vabil na seje sveta delavcev v letu 2024. "Poznate kakšno upravo, ki od avgusta lanskega leta ne odgovarja na vprašanja delavskih organov in se ne udeležuje sej delavskih organov in jih niti ne povabi na dogovor o določitvi kriterijev za izplačilo poslovne uspešnosti?" so vprašali.

Spomnili so tudi, da je svet delavcev junija lani z veliko večino izglasoval nezaupnico delavski direktorici Marici Makoter, ki da ni zagovarjala interesov zaposlenih. Našteli so kar 19 razlogov za odpoklic. Čeprav bi po zakonu morala slediti razrešitev in odpoklic z mesta članice uprave, se nadzorni svet za to ni odločil. Še več, na njen predlog ji je celo odobril opravljanje funkcije še dve leti. Predstavniki delavcev poskušajo zdaj njen odpoklic doseči preko sodišča, medtem pa Zavarovalnica Triglav plačuje odvetnika, ki jo zagovarja, Makoterjeva pa še naprej – po trditvah sindikata nezakonito – prejema plačo. Njeni prihodki, tako še trdijo, znašajo kar 330 tisočakov letno.

O dogajanju so obvestili tudi predstavnike lastnikov, ZPIZ in SDH, a brez kakršnegakoli učinka. Zato so se nazadnje obrnili tudi na politiko in pisali predsedniku vlade Robertu Golobu. Odzivov še niso prejeli.