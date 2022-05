Močan veter v Vipavski dolini uničil del letošnjih češenj

"Škoda je velika. Kar je bilo zrelih češenj, jih je burja pometala po tleh in jih uničila. Tiste češnje, ki so še v fazi zorenja, pa upamo, da si bodo opomogle in dozorele," je povedal sadjar iz Lokavca pri Ajdovščini Bogdan Slokar , ki ocenjuje, da je burja s sadnih dreves oklestila okrog 80 odstotkov trenutno zrelih češenj.

Vodja kmetijsko svetovalne službe Kmetijsko gozdarske zbornice Nova Gorica (KGZ) v Ajdovščini Marta Koruza je povedala, da je "burja naredila tisto, kar smo se najbolj bali - veliko škodo za češnje, ki so v polnem dozorevanju. Sadeži so poškodovani, na njih so odtisi, tako da za trg niso primerni in je to kar velika škoda".

Nekaj škode je močan veter povzročil tudi na izpostavljenih legah v Goriških Brdih, kjer je najmočneje pihalo v noči s sobote na nedeljo. Tudi briški sadjarji upajo, da je močan veter poškodoval le trenutno zrele češnje in bodo kasnejše sorte normalno dozorele.