Mol sprožil spor zaradi ukrepov Hrvaške na trgu plina

"Mol potrjuje, da je sprožil arbitražo proti Republiki Hrvaški za povrnitev škode, nastale zaradi ukrepov, ki jih je Hrvaška uvedla na plinskem trgu v letih 2022 in 2023. Ti ukrepi so prisilili Ino, da je domači plin za majhen del poštene tržne cene prodajala Hepu, ki je v popolni državni lasti," so po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina potrdili v madžarski družbi.

S tem so v Molu uradno potrdili informacijo hrvaškega časnika 24sata, da so sprožili novo arbitražo pred Mednarodnim centrom za reševanje investicijskih sporov s sedežem v Washingtonu, ter da vrednost odškodninskega zahtevka še ni znana. Neuradno je časnik izvedel, da gre za "več deset milijonov evrov", poroča Hina.