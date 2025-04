Moody's potrdil bonitetno oceno Slovenije, obeti pozitivni

Agencija Moody's je med razlogi za ohranitev ocene izpostavila odprto gospodarstvo, višje dohodke prebivalcev glede na primerljive države in raznolikost industrije. Ocena prav tako odraža trdno institucionalno ureditev Slovenije, ki vključuje ustrezno makroekonomsko vodenje s preudarnimi proračunskimi politikami in dolgoročno usmerjeno strategijo upravljanja dolga, so navedli na ministrstvu.