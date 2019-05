Motnje v Telekomovem omrežju: 'Strokovnjaki napako odpravljajo'

"Uporabnike obveščamo, da je trenutno moteno delovanje nekaterih mobilnih storitev v omrežju Telekoma Slovenije,"so sporočili iz Telekoma in dodali, da strokovnjaki napako odpravljajo.

Zapisali so še, da si prizadevajo, da bodo storitve uporabnikom ponovno na voljo v najkrajšem možnem času. "Za nevšečnosti se opravičujemo in prosimo za razumevanje," so še dodali.