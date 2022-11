Musk namignil na možnost bankrota, številni vodilni kadri dali odpoved

Začel se je tretji teden, ko je lastnik Twitterja postal Elon Musk. V tem času se je zgodilo veliko stvari, najbolj pa so njegov prihod v družbo zaznamovala številna odpuščanja. Zdaj pa je Musk odvrgel še eno bombo. Razkril je namreč občutljivo finančno prihodnost omenjene platforme, kar je sprožilo odhode številnih vodstvenih kadrov za zasebnost in varnost.

Isti dan, ko je Elon Musk prvič nagovoril zaposlene in rekel, "da bankrot družbe ni izključen", so se začeli odhodi vodilnih delavcev, kažejo poročila. Najprej so svoje odstopne izjave podali trije najvišji varnostni uradniki – glavna direktorica za informacijsko varnost Lea Kissner, glavni direktor za zasebnost Damien Kieran in glavna direktorica za skladnost Marianne Fogarty kar je pritegnilo pozornost Zvezne komisije za trgovino (FTC). Po teh odhodih sta podjetje zapustila tudi Yoel Roth, vodja oddelka za varnost in integriteto, odgovoren za javno obravnavo pomislekov oglaševalcev in uporabnikov glede platforme, in Twitterjev vodja rešitev za stranke Robin Wheeler.

Sicer pa Musk v elektronskem sporočilu zaposlenim in na poznejšem sestanku osebja ni naredil veliko, da bi vzbudil zaupanje v prihodnost podjetja. V enem od e-sporočil je opisal hude gospodarske razmere, v katerih je podjetje, in sporočil kako pomembna je za prihodnost podjetja po njegovem mnenju naročniška storitev Twitter Blue. "Brez znatnih prihodkov od naročnin obstaja velika verjetnost, da Twitter ne bo preživel prihajajoče gospodarske recesije," je zapisal. "Približno polovico prihodkov bi morale predstavljati naročnine." V sredo je Musk v neposrednem prenosu za oglaševalce poskušal ublažiti tudi pomisleke večjih oglaševalcev in objavil svoje najobsežnejše javne komentarje o prihodnosti Twitterja, odkar je konec prejšnjega meseca sklenil 44 milijard evrov vreden posel o nakupu platforme in odpustil najvišje vodilne delavce. Njihovi odhodi sicer povečujejo težave, ki pestijo platformo družbenih medijev, odkar jo je Musk kupil. Njegov prevzem in posledično zmešnjava pri lansiranju izdelkov in politiki moderiranja vsebine sta pripeljala do tega, da so številne blagovne znamke ustavile oglaševanje na Twitterju. Neposredni prenos za oglaševalce sicer vodita Roth in Wheeler, ki sta zdaj zapustila podjetje. "Torej sta dva človeka, ki ju je Elon privabil na pogovor z oglaševalci, da bi jih prepričal, naj še naprej sodelujejo s podjetjem, preprosto odstopila," je tvitnil Rashad Robinson, predsednik Color of Change. "Podjetja, ki na tej točki ostanejo pri Twitterju, bodo povezana s temi nevarnimi in neobveznimi spremembami politike."

icon-expand Twitter FOTO: AP

Naročniški izdelek podjetja Twitter Blue, ki so ga predstavili v sredo in omogoča uporabnikom, da kupijo preverjeno modro kljukico za osem dolarjev, je že povzročil preverjanje različnih računov. Nekatere skupine za državljanske pravice pa so zaskrbljene, da bi pomanjkanje jasnosti glede politik moderiranja vsebine in neomejena možnost nakupa modre kljukice lahko vodila – če že nista – do sovražnega govora in širjenja dezinformacij. Več blagovnih znamk so zato pozvali, naj ustavijo svoje oglaševanje na platformi. "Še nikoli nisem videl milijarderja, ki bi toliko prosil za vaših osem dolarjev," je dejal Derrick Johnson, predsednik NAACP. "Jasno je, da naša prizadevanja pozivanje podjetij, naj ustavijo vsa oglaševanja na Twitterju, delujejo. Korporacije morajo biti odgovorne in Twitter ni izjema. Za sovražni govor in dezinformacije ni mesta nikjer."