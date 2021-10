Musk napovedal selitev Teslinega sedeža v Teksas

Na letni skupščini naj bi delničarji potrdili tudi predlog enega od delničarjev, da naj Tesla pri zaposlovanju več pozornosti nameni raznolikosti in vključevanju, kljub temu, da je predlogu nasprotovala uprava.

V nagovoru delničarjev je še izpostavil, da so življenjski stroški v Silicijevi dolini za delavce visoki, cene stanovanj pa nedosegljive, zato se ti pogosto v službo vozijo iz precej oddaljenih krajev.

Tesla po Muskovih besedah cilja na okoli 50-odstotno povečanje proizvodnje v tovarni v Fremontu v Kaliforniji, poročajo tuje tiskovne agencije. Pri tem je sicer izpostavil omejitve zmogljivosti v tovarni. "Ko smo prvič zagnali obrat, smo bili kot otroci v starševskih čevljih - mi smo bili majhni, tovarna pa ogromna," je ponazoril in dodal, da zdaj tovarna poka po šivih.

"Navdušen sem, da bomo sedež preselili v Austin," je na letnem srečanju Teslinih delničarjev dejal Musk. Delnice podjetja po njegovih besedah močno rastejo, podjetje pa kljub pomanjkanju čipov in drugih komponent krepi dobavo vozil.

S predlogom je delničar Calvert Research and Management pozval k celoviti analizi delovne sile po rasi in spolu, skupaj z vpogledi, kako uspešna so prizadevanja podjetja za povečanje raznolikosti v podjetju. O izsledkih naj bi družba redno obveščala vlagatelje.

"Poslovni razlog za raznolikost je jasen," je dejala Kimberly Stokes iz Calverta, ki je predstavila predlog. "Kot delničarji smo zaskrbljeni, da bi Teslina pomanjkljiva osredotočenost na raznolikost in vključenost lahko ovirala sposobnost podjetja za inovacije v prihodnosti," je povedala Stokesova.

Pobuda Calverta je bila ena od štirih, ki so jih vlagatelji Tesli predlagali za boljšo zaščito delavskih pravic in delovnih pogojev. Ravno ta teden je kalifornijska porota Tesli naročila izplačilo 137 milijonov evrov odškodnine nekdanjemu temnopoltemu zaposlenemu, ker je podjetje ignoriralo njegove pritožbe o rasizmu na delovnem mestu.