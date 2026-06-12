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Gospodarstvo

Musk tik pred zgodovinskim mejnikom: bo postal prvi bilijonar na svetu?

12. 06. 2026 12.17 pred 1 uro 3 min branja 29

Avtor:
N.Š.
Elon Musk

Elon Musk je na pragu mejnika, ki se je še pred nekaj leti zdel znanstvena fantastika. Po rekordni prvi javni ponudbi delnic podjetja SpaceX bi lahko najbogatejši Zemljan že danes postal prvi človek v zgodovini z več kot bilijonom ameriških dolarjev premoženja.

Podjetje SpaceX bo začelo kotirati na borzi Nasdaq z vrednotenjem kar 1,77 bilijona dolarjev. Ker ima Musk v podjetju približno 42-odstotni delež, analitiki ocenjujejo, da je njegov delež vreden med 743 in 866 milijard dolarjev. Skupaj z njegovimi deleži v Tesli, družbenem omrežju X in drugih podjetjih bi njegovo skupno premoženje lahko prvič preseglo magično mejo tisoč milijard dolarjev.

Za lažjo predstavo: če bi vsak dan porabil milijon dolarjev, bi potreboval približno 2740 let, da bi zapravil en bilijon dolarjev.

Larry Page bo ostal daleč za Muskom.
Larry Page bo ostal daleč za Muskom.
FOTO: POP TV

Bogatejši od vseh sodobnikov

Po podatkih indeksa Bloomberg Billionaires Index je Musk že zdaj daleč najbogatejši človek na svetu. Njegovo premoženje je več kot dvakrat večje od premoženja soustanovitelja Googla, Larryja Pagea, ki z okoli 304 milijardami dolarjev zaseda drugo mesto na lestvici.

Če bo SpaceX po vstopu na borzo ohranil pričakovano vrednost, bo Musk več kot trikrat bogatejši od svojega najbližjega zasledovalca.

Toda primerjave s sodobnimi milijarderji ne povedo vsega. Ekonomisti in zgodovinarji ugotavljajo, da bi bil Musk po nekaterih merilih lahko celo najbogatejša zasebna oseba v zgodovini.

Bogatejši od Rockefellerja?

Ameriški naftni magnat John D. Rockefeller, ki velja za simbol bogastva začetka 20. stoletja, je ob smrti razpolagal s premoženjem, ki je predstavljalo približno 1,5 odstotka ameriškega BDP. Jeklarski mogotec Andrew Carnegie je imel približno pol odstotka ameriškega gospodarstva.

Če bi Musk postal bilijonar, bi njegovo premoženje predstavljalo približno tri odstotke ameriškega BDP. To pomeni, da bi imel relativno večje bogastvo od večine zgodovinskih industrijskih velikanov.

Nekateri ekonomisti ocenjujejo, da bi lahko Musk danes kupil delo več kot pol milijona ljudi za eno leto, kar je več, kot so si lahko privoščili Rockefeller, Carnegie ali drugi znameniti industrialci svojega časa.

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Vzpon SpaceX

Ključ do Muskovega premoženja ni več Tesla, ampak SpaceX. Podjetje, ki je nastalo kot ambiciozen projekt za zmanjšanje stroškov vesoljskih poletov, je v zadnjih letih postalo eden najpomembnejših igralcev v vesoljski industriji.

Poleg raket Falcon in programa Starship ima SpaceX v lasti tudi satelitsko omrežje Starlink, ki zagotavlja internetne povezave po vsem svetu. Prav kombinacija vesoljske tehnologije, umetne inteligence in obrambnih pogodb je podjetje ponesla med najvrednejša zasebna podjetja na svetu.

Občudovan in kritiziran

Musk ostaja ena najbolj polarizirajočih osebnosti sodobnega sveta. Podporniki ga vidijo kot vizionarja, ki pospešuje razvoj električnih vozil, umetne inteligence in vesoljskih tehnologij. Kritiki pa opozarjajo na njegovo politično vplivnost, kontroverzne objave na omrežju X in vse večjo koncentracijo bogastva v rokah posameznikov.

Njegov vzpon odpira tudi širša vprašanja o globalni neenakosti. Medtem ko bi lahko en sam človek prvič v zgodovini razpolagal z več kot bilijonom dolarjev, številne države po svetu še vedno bijejo boj z revščino, pomanjkanjem zdravstvene oskrbe in naraščajočimi življenjskimi stroški.

Mnogi Musku očitajo naklonjenost vladajoči ameriški politiki.
Mnogi Musku očitajo naklonjenost vladajoči ameriški politiki.
FOTO: Profimedia

A nič ni zagotovljeno

Strokovnjaki opozarjajo, da Muskovo premoženje temelji predvsem na vrednotenju podjetij na finančnih trgih. Če bi delnice Tesle ali SpaceX močno padle, bi se lahko njegovo bogastvo hitro skrčilo.

Podoben scenarij se je zgodil leta 2022, ko je Tesla v enem letu izgubila več kot 60 odstotkov svoje tržne vrednosti, Muskovo premoženje pa se je zmanjšalo za več sto milijard dolarjev.

Kljub temu pa se zdi, da je svet tik pred zgodovinskim trenutkom. Če se bo trgovanje z delnicami SpaceX razvijalo po pričakovanjih, bo Elon Musk postal prvi uradni bilijonar v zgodovini človeštva.

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Razlagalnik

John D. Rockefeller in Andrew Carnegie sta bila ključna ameriška industrialca iz obdobja tako imenovanega 'pozlačenega veka' (Gilded Age) v poznem 19. in zgodnjem 20. stoletju. Rockefeller je ustanovil podjetje Standard Oil in postal najbogatejši človek svojega časa z obvladovanjem naftne industrije, medtem ko je Carnegie zgradil imperij v jeklarski industriji. Oba sta znana tudi po svojem obsežnem filantropskem delu, saj sta ustanovila številne fundacije, knjižnice in univerze, ki še danes pomembno vplivajo na izobraževanje in znanost.

Nasdaq (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) je ena največjih in najpomembnejših svetovnih borz s sedežem v New Yorku. Za razliko od tradicionalnih borz, kjer so se posli nekoč sklepali na fizičnem parketu, je bil Nasdaq ustanovljen kot prva popolnoma elektronska borza na svetu. Danes je znana predvsem po tem, da na njej kotira večina največjih tehnoloških podjetij, kot so Apple, Microsoft, Google in Amazon, zato se pogosto uporablja kot merilo uspešnosti tehnološkega sektorja.

BDP oziroma bruto domači proizvod je eden najpomembnejših kazalnikov gospodarske aktivnosti neke države. Predstavlja skupno tržno vrednost vseh končnih dobrin in storitev, proizvedenih znotraj meja države v določenem časovnem obdobju, običajno v enem letu. Ekonomisti ga uporabljajo za merjenje velikosti gospodarstva, primerjavo življenjskega standarda med državami ter spremljanje gospodarske rasti ali recesije.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI29

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nebel
12. 06. 2026 14.27
To je prvi urani biljonar, je jih pa kar nekaj iz ene ali dveh družin, ki se ji ne sme omenjati in objavljati ter voditi na lestvicah.
Odgovori
0 0
kunccix
12. 06. 2026 14.22
Pri vsem bogastvu je navaden narkoman, žalostno
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+1
1 0
oberkreiner
12. 06. 2026 14.20
In kaj mu bo ves ta denar, kaj sploh lahko dela z njim? Zapravit ga ne more...
Odgovori
+1
1 0
royayers
12. 06. 2026 14.18
zadeti bilijonar
Odgovori
0 0
Lux_43
12. 06. 2026 14.14
Kaj če bi raje razkrili, kdo je v ozadjih telih bogatašev in kam vse skupaj pelje? V nadzor, hujši, kot med unim sistemom, kjer menda nismo imeli sadnih jogurtov. Tako da, meni je vseeno, koliko ima, ni mi pa vseeno, da bo čez par let, zaradi njih mega diktatura. In če se ne boš strinjal z njimi, boš seveda terorist. Ane Satanjahu? Pa naš Janezek?
Odgovori
+1
1 0
Bazile
12. 06. 2026 14.12
Ocenjuje se, da bo vrednost ob začetku kotacije SpaceX od 5-10x prenapihnjena glede na realno. Pri najboljši volji in s precej odveč denarja me ne bi prijelo, da bi kaj takega kupil. V najboljšem primeru izjemno špekulativna naložba, bolj ali manj je tole šov za plebejce, ki bodo spet (ali pa tudi ne bodo?!) financirali kaprice enega posebneža.
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0 0
jung
12. 06. 2026 14.12
Bravo Elon samo tako naprej. Če si bogat ali reven imaš sovražnike in prijatelje. Če si nizko te še bolj tlačijo, če si višje ti zavidajo. Tako je od pamtiveka..
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+0
1 1
Sixten Malmerfelt
12. 06. 2026 14.10
On sploh nima 5 milijard $ v kešu! Samo na papirju!
Odgovori
+1
2 1
markan3
12. 06. 2026 14.26
🙄🙄🙄
Odgovori
0 0
Sixten Malmerfelt
12. 06. 2026 14.09
kako! ene napovedi pravijo, da bodo pokojninski skladi plačali Muskovo megalomanijo??? in penzioneri ostali brez penzij!!!!
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+2
2 0
janez653
12. 06. 2026 14.04
Dejansko nima toliko denarja. Toliko so vredni njegovi lastinšk ideleži v podjetjih...
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+3
3 0
matjaz mravlak
12. 06. 2026 14.03
ko je pa treba gotovino na mizo dat takrat pa ni tako bogat!!
Odgovori
+2
2 0
Aijn Prenn
12. 06. 2026 14.01
To gre približno takole: Če se Musk jutri odloči, da potrebuje malo več gotovine (npr, da gre na en ornk dopust ali malo po nakupih ;-) ) in se odloči prodati 25% svojega deleža v Spacex-u, delnice takoj strmoglavijo vsaj za kakšnih 30% in ravno tako njegovo bogatstvo.
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+1
2 1
First Last
12. 06. 2026 13.56
Nikdar ni dovolj, stevilka mora rasti, preden se stegnemo moramo nekam prispeti, doseci, sami po sebi nismo dovolj, tist od zunaj mora zagotovit da se znotraj pocutimo popolno, kar nikdar ne traja dolgo, in potrebno je vec in vec in vec.
Odgovori
0 0
Artechh
12. 06. 2026 13.53
Levi/demokrati pa v jok in na drevo k njihov “bojkot” in vandalsko unicevanje tesel ni imelo ocinka😂 sam dolocenim predvsem SVOJIM so avte unicili 😂😂
Odgovori
+2
4 2
Voly
12. 06. 2026 13.48
Dajmo, navijajmo, da se mu posreči. Morda bi organizirali kakšno zbiralno akcijo?
Odgovori
+1
2 1
Bonaventura
12. 06. 2026 13.46
če bi ves denar zapustil Sloveniji....bi bili čez 3 leta že v minusu...
Odgovori
+7
8 1
Voly
12. 06. 2026 13.51
To je pa ob tej vladi zagarantirano!
Odgovori
-1
5 6
Rothschild1
12. 06. 2026 13.52
ne vec sedaj, ko imamo desno vlado. Cez 4 leta pa sigurno 🥶
Odgovori
+1
4 3
tavbix
12. 06. 2026 13.45
Narobe svet 🙃
Odgovori
+1
1 0
Dejan
12. 06. 2026 13.42
Muskovo bogatstvo je posledica trenutne cene delnic, ki pa so posledica povpraševanja po njih , ki pa je posledica visokih pričakovanj od teh podjetij, da bodo grabila bogatstvo vesolju.Ko se pričakovanja ne bodo izpolnila bo pa prodaja delnic, padci cen, jok in stok. Bodo reveži pomagali izgube krpat
Odgovori
+0
2 2
Rothschild1
12. 06. 2026 13.53
nc bat za Muska. On ne bo jokal
Odgovori
+3
3 0
Lzak128
12. 06. 2026 13.41
To je bolano!!
Odgovori
+0
2 2
janez653
12. 06. 2026 14.05
Zakaj? Očitno je pač bolano uspešen. In ne, nima toliko denarja. Toliko so vrednji njegovi lastniški deleži v podjetjih. Če želi to pretopiti v denar bi moral prodati svoje deleže
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+1
1 0
St. Gallen
12. 06. 2026 13.38
Starlink je v Svici, vsak dvajseti svicar vozi Teslo...moc ljudem, moc vsem Superpolnilnicam
Odgovori
+1
3 2
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