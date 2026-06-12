Musk tik pred zgodovinskim mejnikom: bo postal prvi bilijonar na svetu?

Podjetje SpaceX bo začelo kotirati na borzi Nasdaq z vrednotenjem kar 1,77 bilijona dolarjev. Ker ima Musk v podjetju približno 42-odstotni delež, analitiki ocenjujejo, da je njegov delež vreden med 743 in 866 milijard dolarjev. Skupaj z njegovimi deleži v Tesli, družbenem omrežju X in drugih podjetjih bi njegovo skupno premoženje lahko prvič preseglo magično mejo tisoč milijard dolarjev. Za lažjo predstavo: če bi vsak dan porabil milijon dolarjev, bi potreboval približno 2740 let, da bi zapravil en bilijon dolarjev.

Larry Page bo ostal daleč za Muskom. FOTO: POP TV

Bogatejši od vseh sodobnikov

Po podatkih indeksa Bloomberg Billionaires Index je Musk že zdaj daleč najbogatejši človek na svetu. Njegovo premoženje je več kot dvakrat večje od premoženja soustanovitelja Googla, Larryja Pagea, ki z okoli 304 milijardami dolarjev zaseda drugo mesto na lestvici. Če bo SpaceX po vstopu na borzo ohranil pričakovano vrednost, bo Musk več kot trikrat bogatejši od svojega najbližjega zasledovalca. Toda primerjave s sodobnimi milijarderji ne povedo vsega. Ekonomisti in zgodovinarji ugotavljajo, da bi bil Musk po nekaterih merilih lahko celo najbogatejša zasebna oseba v zgodovini.

Bogatejši od Rockefellerja?

Ameriški naftni magnat John D. Rockefeller, ki velja za simbol bogastva začetka 20. stoletja, je ob smrti razpolagal s premoženjem, ki je predstavljalo približno 1,5 odstotka ameriškega BDP. Jeklarski mogotec Andrew Carnegie je imel približno pol odstotka ameriškega gospodarstva. Če bi Musk postal bilijonar, bi njegovo premoženje predstavljalo približno tri odstotke ameriškega BDP. To pomeni, da bi imel relativno večje bogastvo od večine zgodovinskih industrijskih velikanov. Nekateri ekonomisti ocenjujejo, da bi lahko Musk danes kupil delo več kot pol milijona ljudi za eno leto, kar je več, kot so si lahko privoščili Rockefeller, Carnegie ali drugi znameniti industrialci svojega časa.

Vzpon SpaceX

Ključ do Muskovega premoženja ni več Tesla, ampak SpaceX. Podjetje, ki je nastalo kot ambiciozen projekt za zmanjšanje stroškov vesoljskih poletov, je v zadnjih letih postalo eden najpomembnejših igralcev v vesoljski industriji. Poleg raket Falcon in programa Starship ima SpaceX v lasti tudi satelitsko omrežje Starlink, ki zagotavlja internetne povezave po vsem svetu. Prav kombinacija vesoljske tehnologije, umetne inteligence in obrambnih pogodb je podjetje ponesla med najvrednejša zasebna podjetja na svetu.

Občudovan in kritiziran

Musk ostaja ena najbolj polarizirajočih osebnosti sodobnega sveta. Podporniki ga vidijo kot vizionarja, ki pospešuje razvoj električnih vozil, umetne inteligence in vesoljskih tehnologij. Kritiki pa opozarjajo na njegovo politično vplivnost, kontroverzne objave na omrežju X in vse večjo koncentracijo bogastva v rokah posameznikov. Njegov vzpon odpira tudi širša vprašanja o globalni neenakosti. Medtem ko bi lahko en sam človek prvič v zgodovini razpolagal z več kot bilijonom dolarjev, številne države po svetu še vedno bijejo boj z revščino, pomanjkanjem zdravstvene oskrbe in naraščajočimi življenjskimi stroški.

Mnogi Musku očitajo naklonjenost vladajoči ameriški politiki. FOTO: Profimedia

A nič ni zagotovljeno

Strokovnjaki opozarjajo, da Muskovo premoženje temelji predvsem na vrednotenju podjetij na finančnih trgih. Če bi delnice Tesle ali SpaceX močno padle, bi se lahko njegovo bogastvo hitro skrčilo. Podoben scenarij se je zgodil leta 2022, ko je Tesla v enem letu izgubila več kot 60 odstotkov svoje tržne vrednosti, Muskovo premoženje pa se je zmanjšalo za več sto milijard dolarjev. Kljub temu pa se zdi, da je svet tik pred zgodovinskim trenutkom. Če se bo trgovanje z delnicami SpaceX razvijalo po pričakovanjih, bo Elon Musk postal prvi uradni bilijonar v zgodovini človeštva.