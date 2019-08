2TDK potrdil, da je razpis za most čez dolino reke Glinščice razveljavljen

Po našem včerajšnjem razkritju, da je družba 2TDK razveljavila razpis za izbor izvajalca objektov za prečkanje doline Glinščice pri gradnji drugega železniškega tira Koper–Divača, so na 2TDK sklicali brifing, nato pa izjavo za javnost, kjer so to informacijo potrdili.

Pred medije sta stopila generalni direktor 2TDK Dušan Zorko in direktor Marko Brezigar.Zorko je pojasnil, da je bil prvi in najcenejši ponudnik zavrnjen, ker ni dostavil ustreznih podatkov in obstaja sum, da je ponaredil reference, ponudbi drugih dveh ponudnikov pa sta bili neustrezni. "Sumimo o ponaredbi, pridobili smo različne podatke, ki jih mora naša pravna služba zdaj preveriti, in to razčistiti," je dejal in zatrdil, da bo potem "opran sum, da je 2TDK koga favoriziral".