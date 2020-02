Na Boeingu 737 Max odkrili napako na programski opremi

Na Boeingu 737 Max so odkrili novo napako na programski opremi. Kljub temu pri Boeingu menijo, da to po njihovem mnenju ne bo zaustavilo ponovnega obratovanja letal.

Pri Boeingu so potrdili, da so napako odkrili med testnim letom 737 Maxa s posodobljeno programsko opremo. "V programsko opremo dodajamo nekatere spremembe preden letala znova začenjajo obratovati, da zagotovimo, da se bo signalna lučka prižgale le ko bo to potrebno," sporočajo iz Boeinga.

Letala 737 Max so sicer marca lani prizemljili, po tem ko je v dneh letalskih nesrečah umrlo 346 ljudi. Vse od takrat si Boeing prizadeva popraviti določene napake, ki so jih povezovali z nesrečama.

Sredi januarja so iz Boeinga sicer sporočili, da ne pričakujejo, da se bo 737 Max vrnilo v nebo pred poletjem.