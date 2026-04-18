Na borzah novi zgodovinski vrhovi, cene nafte 'potonile'

Iranski zunanji minister Abas Aragči je v petek sporočil, da bo v skladu z dogovorom o prekinitvi ognja v Libanonu Hormuška ožina popolnoma odprta za vsa trgovska plovila, dokler traja premirje. Pri tem ni jasno, ali je imel v mislih desetdnevno premirje v Libanonu, ki je začelo veljati v četrtek zvečer, ali dvotedensko premirje med Iranom in ZDA, ki je začelo veljati 8. aprila.

A po izjavi so cene nafte potonile. Za 159-litrski sod zahodnoteksaške lahke nafte, ki bo dobavljena maja, je bilo treba okoli 18. ure po srednjeevropskem času odšteti 83,01 dolarja (70,50 evra) kar je 12,33 odstotka manj kot ob koncu četrtkovega trgovanja. Severnomorska nafta brent za dobavo junija je bila z 88,68 dolarja (75.32 evra) cenejša za 10,78 odstotka. A cene nafte ostajajo povišane, kljub petkovemu padcu. Od začetka vojne se je cena ameriške surove nafte zvišala za 25 %, od začetka leta pa za več kot 45 %, poroča NBC.

Zgodovinski vrhovi na ameriških borzah

Indeks S&P 500 je petek končal z 1,2-odstotno rastjo in zabeležil več kot 4,5-odstotno rast ta teden. Indeks Nasdaq Composite je trgovalni dan končal z 1,5-odstotno rastjo in zabeležil 6,8-odstotno rast v tem tednu. Oba indeksa sta zaključila na novih rekordnih vrednostih. Tudi indeks Dow Jones je poskočil in petek končal z 868 točkami oziroma 1,8-odstotno rastjo, indeks Russell 2000 pa se je zvišal za 2,1 %.

Petek je zaznamoval tretji zaporedni teden rasti za vse tri glavne indekse. Tudi donosnost ameriških državnih obveznic se je močno znižala. Donosnost 10-letne ameriške državne obveznice je padla na 4,24 %, kar je najnižja raven od 18. marca.

Tudi Evropske borze v zelenem