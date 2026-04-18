Gospodarstvo

Na borzah novi zgodovinski vrhovi, cene nafte 'potonile'

London , 18. 04. 2026 10.23 pred 57 minutami 3 min branja 9

Avtor:
A.K. STA
Delniški trg

Ameriški in evropski borzni indeksi so trgovalni teden zaključili na novih zgodovinskih vrhovih. Cena 'črnega zlata' pa je po napovedi o odprtju Hormuške ožine potonila. A nafta je še vedno precej dražja, kot je bila ob začetku vojne na Bližnjem vzhodu. V soboto so sicer ožino znova zaprli.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je v petek sporočil, da bo v skladu z dogovorom o prekinitvi ognja v Libanonu Hormuška ožina popolnoma odprta za vsa trgovska plovila, dokler traja premirje. Pri tem ni jasno, ali je imel v mislih desetdnevno premirje v Libanonu, ki je začelo veljati v četrtek zvečer, ali dvotedensko premirje med Iranom in ZDA, ki je začelo veljati 8. aprila. 

FOTO: Shutterstock

A po izjavi so cene nafte potonile. Za 159-litrski sod zahodnoteksaške lahke nafte, ki bo dobavljena maja, je bilo treba okoli 18. ure po srednjeevropskem času odšteti 83,01 dolarja (70,50 evra) kar je 12,33 odstotka manj kot ob koncu četrtkovega trgovanja. Severnomorska nafta brent za dobavo junija je bila z 88,68 dolarja (75.32 evra) cenejša za 10,78 odstotka.

A cene nafte ostajajo povišane, kljub petkovemu padcu. Od začetka vojne se je cena ameriške surove nafte zvišala za 25 %, od začetka leta pa za več kot 45 %, poroča NBC. 

Zgodovinski vrhovi na ameriških borzah

Indeks S&P 500 je petek končal z 1,2-odstotno rastjo in zabeležil več kot 4,5-odstotno rast ta teden. Indeks Nasdaq Composite je trgovalni dan končal z 1,5-odstotno rastjo in zabeležil 6,8-odstotno rast v tem tednu. Oba indeksa sta zaključila na novih rekordnih vrednostih. 

Tudi indeks Dow Jones je poskočil in petek končal z 868 točkami oziroma 1,8-odstotno rastjo, indeks Russell 2000 pa se je zvišal za 2,1 %.

Borzni indeksi v zelenem
FOTO: Shutterstock

Petek je zaznamoval tretji zaporedni teden rasti za vse tri glavne indekse.

Tudi donosnost ameriških državnih obveznic se je močno znižala. Donosnost 10-letne ameriške državne obveznice je padla na 4,24 %, kar je najnižja raven od 18. marca.

Tudi Evropske borze v zelenem

Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se v petek zvišali, cene nafte pa so se znižale za več kot 10 odstotkov, potem ko je Iran napovedal, da bo Hormuška ožina odprta za vsa trgovska plovila, dokler traja premirje. Evro je glede na dolar pridobil.  V Frankfurtu je indeks DAX pridobil 2,27 odstotka, v Parizu indeks CAC 40 1,97 odstotka in v Londonu indeks FTSE 100 0,73 odstotka. Dunajski indeks ATX se je zvišal za 1,57 odstotka, milanski FTSE MIB je končal 1,75 odstotka v plusu, züriški SMI pa je zabeležil 1,92-odstotno rast.

Evro je glede na dolar pridobil. Na borzi v Frankfurtu je bilo treba v petek okoli 17. ure za skupno evropsko valuto odšteti 1,1830 dolarja, kar je okoli 0,5 centa oz. 0,42 odstotka več kot ob koncu trgovanja v četrtek. Evropska centralna banka je zgodaj popoldne referenčni tečaj postavila pri 1,17979 dolarja (v četrtek pri 1,1782 dolarja).

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
spaceair
18. 04. 2026 11.24
in danes spet zaprta ožina.. zgleda kot manipuliranje z ceno nafte
Odgovori
+1
2 1
kryptix
18. 04. 2026 11.36
Se ne manipulira samo bitcoin cena?
Odgovori
-1
0 1
JAZsemTI
18. 04. 2026 11.24
ZDA in njihovi protektorati smo v velikih problemih, ker se Iranu nikamor ne mudi. Trump vsake toliko s kakšno izjavo še uspeva preprečevati zlom borz a to je kot pacient na aparatih. Zaloge nam zelo hitro kopnijo, poletje je pred vrati in klimatske naprave nam požrejo 1/5 elektrike. Čez 4 mesece pa bo že treba kuriti. Letalski prevozniki že jamrajo, da ne bodo imeli s čim tankati, da nas odpeljejo na rajske otoke… Ko bo konec luksuza se bodo pa naši liderji morali ukvarjati z realnostjo, česar jih je pa najbolj strah. Tako se zgodi, če edino kravo, ki jo imaš pri hiši izmolzeš in zmahaš tako zelo, da ti pogine. Kdo bo šel po kolenih k carju v Moskvo, da nam osdtopi nekaj svojega bogastva. Naši “prijatelji” amerikanci, ki za svojo rit znajo poskrbeti, zagotovo ne. Bo šla Ursula, ki je na plačilnem seznamu korporacij, ki preko Ukrajine rušijo Rusijo? Morda bi se lahko Orban kaj dogovoril a kaj, ko več ne igra v našem filmu “pravičnega, demokratičnega, naprednega in enakopravnega” svetá…🤔
Odgovori
-1
0 1
jugatneme
18. 04. 2026 11.23
Kdor je premišljeno in pazljivo investiral na borzi, se v letu 2026 res ne more pritoževati - in to ob padcih zaradi vojne v zalivu kot tudi vojne v Ukrajini....
Odgovori
-2
0 2
MasteRbee
18. 04. 2026 11.11
Hvala Trump, za manj terorizma v svetu.
Odgovori
-2
1 3
Zmaga Moke
18. 04. 2026 11.56
Nolan komentar.
Odgovori
0 0
suleol
18. 04. 2026 11.06
hahaha res nevem smejim se pa na jok mi gre hahaha neve clovek haha zezam pooz vsem
Odgovori
+0
1 1
Oblastljudstvu
18. 04. 2026 10.59
V ponedeljek bo vse obratno. Taveliki obračajo denar na ta način.
Odgovori
+2
4 2
Žmavc
18. 04. 2026 10.50
Hvala, Janša.
Odgovori
+0
3 3
Jennifer Lawrence je nova modna ikona za mame
Otrok ne posluša, nagaja in odgovarja? Učinkoviti nasveti, ko šestletnik preizkuša meje
Partner, oče, moški: kako ohraniti stik s sabo v svetu pričakovanj
Hrvaški pevec pokazal mamo, ki je ukradla vso pozornost
Tako prisrčna je hčerka princese hrvaških korenin
Dnevni horoskop: Ovni iščejo ravnovesje, dvojčke čaka zanimiv pogovor
To so najboljše balerinke za vse, ki imajo široka stopala
Niacinamid: Zakaj večja koncentracija ne pomeni nujno boljšega učinka
Ko udari kruta usoda: zakonca z enako redko obliko raka, a z neomajno močjo
Kaj se zgodi v telesu, ko zmanjšamo sladkor: to so spremembe po 3, 7 in 30 dneh
Zakaj se pojavi nenadna bolečina v prsih in kateri znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Neverjeten trend, ki osvaja Slovenijo
Prevara s povratnimi steklenicami: zaposleni zaslužil tisoče evrov
Metoda 5-4-3-2-1: Preprosto do pametnejših nakupov živil
Ta račun lahko odprete le enkrat v življenju!
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Napačno pripravljate klobase? Te napake uničijo njihov okus
Sredi snega v bikiniju: fotografija, ki je razvnela družbena omrežja
Imel je 20 let, ko je izumil izdelek, ki je spremenil svet
7 prehranjevalnih navad, ki lahko močno vplivajo na moško plodnost
Vzgoja limone iz semena: korak za korakom do sadeža
Tapetiranje brez mojstra? Tako si lahko popolno steno ustvarite kar sami doma
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Super priloge za vikend kosilo: ko spremljevalci postanejo zvezde krožnika
Ključna sestavina, ki jo dodajte špargljem za boljši okus
Enostavna vikend sladica: sočen kolač, ki je popoln ob skodelici kave
