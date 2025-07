Na borze se je vrnil bik: Newyorški borzni indeksi z novimi rekordi

Vlagatelji so bili v ponedeljek optimistični glede trgovinskih pogajanj vlade Donalda Trumpa s preostalim svetom, čeprav je do uresničitve njegove aprilske obljube o 90 sporazumih v 90 dneh še zelo daleč. Z optimizmom pa so pričakovali razplet sprejemanja proračunskega zakona, ki prinaša bistvene davčne olajšave.

S&P 500 je napredoval za 0,54 odstotka, Dow Jones za 0,61 in Nasdaq za 0,47 odstotka.

Ameriški senat je v torek tesno potrdil Trumpov proračunski zakon z davčnimi olajšavami, vendar njegova usoda v predstavniškem domu ni bila povsem predvidljiva in borzni indeksi so trgovanje sklenili mešano. Ministrstvo za trgovino je ob tem poročalo, da je poraba za nove gradbene projekte v ZDA maja padla za 0,3 odstotka v primerjavi z aprilom.

S&P 500 je v torek nazadoval za 0,11 odstotka, Dow Jones je napredoval za 0,91 odstotka, nasdaq pa je nazadoval za 0,82 odstotka.

V sredo je potem nazadoval Dow Jones, sicer le za 0,02 odstotka, S&P 500 je napredoval za 0,47, Nasdaq pa za 0,94 odstotka. Pomagalo naj bi Trumpovo sporočilo, da so dosegli trgovinski dogovor z Vietnamom, po katerem bodo ZDA tja izvažale brez carin, vietnamski izvoz v ZDA pa bo obdavčen z 20 odstotki, kar bodo plačali ameriški uvozniki in potrošniki.

Vlagatelje poročilo podjetja ADP, da je zaposlovanje v zasebnem sektorju junija prvič od leta 2023 padlo, ni zaskrbelo in so se raje osredotočili na pričakovanje današnjega poročila ministrstva za delo ZDA, ki poleg zasebnega zajema tudi javni sektor.

Poročilo je bilo danes presenetljivo ugodno, še posebej v javnem sektorju, kjer so junija odprli več kot 70.000 neto novih delovnih mest.

V ZDA so junija neto odprli 147.000 novih delovnih mest, kar je 3000 več, kolikor so jih po popravljenih podatkih odprli maja, stopnja brezposelnosti pa se je znižala s 4,2 odstotka na 4,1 odstotka. Plače so se junija medtem zvišale za 0,2 odstotka.

Zakon o proračunu in davčnih olajšavah do konca borznega trgovanja danes v kongresu še ni bil potrjen, vendar pa je šlo le za vprašanje časa, saj so imeli Trumpovi republikanci kljub demokratskemu zavlačevanju postopka dovolj glasov za njegovo potrditev.

S&P 500 je v četrtek napredoval za 51,93 točke oziroma 0,8 odstotka, Dow Jones za 344,11 točke oziroma 0,8 odstotka, Nasdaq pa za 207,97 točke oziroma odstotek.

S&P 500 je letos napredoval za 397,72 točke oziroma 6,8 odstotka, Dow Jones za 2284,31 točke oziroma 5,4 odstotka, Nasdaq pa za 1290,31 točke oziroma 6,7 odstotka.