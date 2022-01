Na brniškem letališču si v poletnem voznem redu obetajo vrnitev starih povezav

Na ljubljanskem letališču so potegnili črto pod leto 2021 in pogledali proti prihodnjim mesecem letošnjega leta, predvsem proti poletnemu voznemu redu. Ta v veljavo stopi konec marca, postregel pa naj bi z novostmi in na Brnik vrnil nekaj povezav, ki so bile prekinjene zaradi epidemije. Transavia France naj bi postregla z leti na pariško letališče Orly, Finnair z letenjem v Helsinke, Lufthansa v München, British Airways na londonski Heathrow, Iberia v Madrid, Windrose v Kijev in Israir v Tel Aviv. Mednarodne lete v Slovenijo trenutno opravlja 12 letalskih prevoznikov, ki letijo na 13 destinacij, je pa Wizz Air ravno sporočil, da s februarjem po belgijskem Charleroiju začasno prekinja še povezavo z londonskim Lutonom. Januarja je Ljubljana ostala tudi brez povezave z Brusljem.

Aeroflot sicer leti v Moskvo, Air France v Pariz, Air Montenegro v Podgorico, Air Serbia v Beograd in Niš, easyJet v London na Gatwick, flydubai v Dubaj, LOT Polish Airlines v Varšavo, Lufthansa v Frankfurt, Swiss International Airlines v Zürich, Transavia v Amsterdam in Turkish Airlines v Istanbul. Ker pa lahko prihaja do sprememb pri napovedi in izvedbi letov, potnikom svetujejo, naj se za točne informacije o možnostih letov v realnem času pozanimajo na spletnih straneh prevoznikov ali na prodajnih mestih, kjer so kupili letalsko vozovnico, opozarjajo pri Fraportu, ki upravlja z letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana. Kot pravijo, je bil tudi v preteklem letu letalski promet zaznamovan z omejitvami pri prehodih meja in z drugimi omejitvenimi ukrepi z namenom zajezitve epidemije koronavirusa. Kljub počasnemu sproščanju omejitev pri potovanjih doma in po svetu sta se predvsem v drugi polovici leta povpraševanje in ponudba letov na ljubljanskem letališču okrepila, poudarjajo. V najbolj prometnih mesecih, kot sta julij in avgust, je ljubljansko letališče s svetom povezovalo 17 rednih letalskih prevoznikov, pomemben delež prometa pa je bil poleti ustvarjen tudi s pomočjo čarterjev. Lansko leto so na ljubljanskem letališču našteli 430.943 potnikov, kar je 47,6 odstotka več kot leta 2020. Tovorni promet je z 28.383 tonami glede na leto 2020 poskočil za 22,6 odstotkov, še dodajajo. Osrednji dogodek in velika pridobitev preteklega leta je bila otvoritev novega, 23 milijonov evrov vrednega, potniškega terminala, zaključujejo.