Na čelo Geoplina prihaja Uroš Bider

Uroš Bider v skupini Petrol deluje že več kot tri desetletja in je v tem času opravljal številne vodstvene funkcije v Sloveniji in regiji, so v sporočilu za javnost pojasnili v največjem energetskem podjetju v državi. Zadnja leta je vodil poslovanje Petrola in družbe Beogas v Srbiji.

"Njegove bogate vodstvene izkušnje in odlično poznavanje energetskega sektorja zagotavljajo kontinuiteto vodenja ter nadaljnje uresničevanje razvojnih in poslovnih ciljev Geoplina," so prepričani v Petrolu, kjer so zagotovili, da bo do nastopa funkcije novega glavnega direktorja potekal postopen in urejen prenos vodenja družbe, ki bo zagotavljal nemoteno poslovanje.

Kam odhaja dosedanji glavni direktor Simon Urbancl, ki je v vodstvo Geoplina prišel 1. oktobra 2023, vlogo glavnega direktorja pa je prevzel po predčasnem odhodu Matije Bitenca s položaja, v Petrolu niso pojasnili. So pa navedli, da v vodstvu družbe kot direktorica ostaja Simona Kostrevc.