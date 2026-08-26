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Gospodarstvo

Na čelo Geoplina prihaja Uroš Bider

Ljubljana, 26. 08. 2026 12.55 pred 44 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Geoplin

Vodenje Geoplina, največjega dobavitelja in veletrgovca s plinom v Sloveniji, bo s 1. novembrom prevzel Uroš Bider. Dosedanji glavni direktor Simon Urbancl bo po zaključku svojega mandata konec oktobra svojo karierno pot nadaljeval v tujini, so sporočili iz Petrola, ki je edini družbenik Geoplina.

Uroš Bider v skupini Petrol deluje že več kot tri desetletja in je v tem času opravljal številne vodstvene funkcije v Sloveniji in regiji, so v sporočilu za javnost pojasnili v največjem energetskem podjetju v državi. Zadnja leta je vodil poslovanje Petrola in družbe Beogas v Srbiji.

"Njegove bogate vodstvene izkušnje in odlično poznavanje energetskega sektorja zagotavljajo kontinuiteto vodenja ter nadaljnje uresničevanje razvojnih in poslovnih ciljev Geoplina," so prepričani v Petrolu, kjer so zagotovili, da bo do nastopa funkcije novega glavnega direktorja potekal postopen in urejen prenos vodenja družbe, ki bo zagotavljal nemoteno poslovanje.

Kam odhaja dosedanji glavni direktor Simon Urbancl, ki je v vodstvo Geoplina prišel 1. oktobra 2023, vlogo glavnega direktorja pa je prevzel po predčasnem odhodu Matije Bitenca s položaja, v Petrolu niso pojasnili. So pa navedli, da v vodstvu družbe kot direktorica ostaja Simona Kostrevc.

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Tomaž Hacin
26. 08. 2026 13.44
Kaj a bodo zopet kradli, dokler se ne sesuje.
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