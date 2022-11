Na čelo HSE prihaja Tomaž Štokelj

Tomaža Štoklja so kot najresnejšega kandidata za prevzem funkcije omenjali tudi mediji, po navedbah iz HSE pa je bil izbran med več predlaganimi kandidati na podlagi osebnega povabila nadzornikov in priporočila zunanje kadrovske agencije.

V HSE so ob Štokljevem imenovanju zapisali, da skupino kot enega od dveh stebrov slovenske energetike v prihodnjem obdobju čakajo številni izzivi. Ti so, kot so navedli, povezani z zagotavljanjem varne in zanesljive proizvodnje električne energije v proizvodnih objektih skupine, s tvornim sodelovanjem pri načrtovanju in izvajanju nacionalnih in evropskih strategij spopadanja z energetsko krizo ter z nadaljevanjem pobud in aktivnosti na področju zelenega prehoda.

"Skupina HSE mora postati nosilec zelenega prehoda," poudarja tudi novi generalni direktor. Ob tem je zagotovil, da bo njegova prva naloga zagotavljanje zadostne in zanesljive ter cenovno konkurenčne proizvodnje električne energije in nemotena oskrba slovenskih odjemalcev z električno energijo v času energetske krize.

'Štokelj celotno kariero dela v energetiki'

Prva nadzornica Nevenka Hrovatin je zapisala, da so Štoklja, ki praktično celotno kariero dela v energetiki in panogo pozna do njene obisti, soglasno ocenili kot najprimernejšega kandidata za vodenje družbe.

Štokelj je svojo karierno pot začel kot elektroinženir v Soških elektrarnah Nova Gorica in jo nadgrajeval kot mladi raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Od leta 2002 do 2017 je opravljal funkcijo izvršnega direktorja HSE, nato je do leta 2021 opravljal svetovalne storitve na področju trga z električno energijo in učinkovite rabe energije, leta 2021 pa se je kot direktor strateškega upravljanja portfeljev zaposlil pri Gen-I.

To pa ni edina sprememba znotraj skupine HSE v tem mesecu. Že pred dnevi se je s čela krovne družbe HSE na položaj generalnega direktorja Termoelektrarne Šoštanj preselil Viktor Vračar, ki mu bo mandat prav tako nastopil 8. novembra. S prvim novembrom se je zamenjalo tudi vodstvo družba Dravske elektrarne Maribor (DEM) iz skupine HSE. Vodenje te finančno najmočnejše družbe v skupini in največjega proizvajalca elektrike iz obnovljivih virov v državi je prevzel dosedanji direktor Damjan Seme, ki je nasledil Aleksandra Brunčka.